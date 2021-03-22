Изменения, внесенные в SUV в ходе рестайлинга, добавили ему комфорта и статусности, не изменив сути этого большого автомобиля для водителя

Человек, незнакомый со столичным районом Куркино, наверняка удивится, оказавшись в местной «Маленькой Японии». Конные самураи, драконы, сад с прогулочными дорожками, торговые павильоны в виде пагод – весь этот антураж резко выделяется на фоне типовой застройки. Самое интересное, что за такой стиль проголосовали местные жители, выбирая основу для будущего парка и ярмарки. Притом что альтернативными вариантами были Индия, Крым, Франция и старая Русь.

Mazda CX-9 – это тоже своего рода японский анклав на просторах России. Мысли об этом зародились, когда я припарковал флагманский SUV марки у той самой «Маленькой Японии». И еще подумалось, что в противовес парку CX-9 – самая что ни на есть «Большая Япония», позволяющая заряжаться энергией Востока в большом объеме и на ежедневной основе.

Искать и... не найти

Работая над рестайлингом, маздовцы... не поменяли во внешности CX-9 ничего. Ну, или почти ничего – наметанный взгляд отметит глазки камер кругового обзора в зеркалах и под фронтальной эмблемой. Прежде их не было, поскольку не предлагалась сама технология. Зато теперь я сижу в шикарном, но не помпезном салоне, тасую видеоракурсы клавишей слева от руля и наблюдаю на 9-дюймовом экране пагоды и высокие садовые фонари Торо того самого куркинского парка. Понятно, что и маневрировать по тесной парковке с таким подспорьем куда удобнее.

Но почему все-таки не переосмыслили внешний дизайн? Ответ на поверхности: флагманский SUV, изначально мыслящийся как арт-объект, нет нужды перерисовывать из года в год. Купеобразная крыша, изящные боковины и злой передок смотрятся не менее броско, чем в 2015-м, когда дебютировало второе поколение модели, и в 2018-м, когда CX-9 прописался на владивостокском заводе «Мазда Соллерс». Пожалуй, единственное, что я хотел бы поменять во внешности «японца», это выдающийся во всех смыслах передний бампер. На суровой «пересеченке» заточенный, как катана, рассекатель норовит всплужить российскую землю. Однако никто и не говорит, что CX-9 вездеход. Он, конечно, горожанин, но неплохо приспособленный для туристических походов.

Прокачанный самурай

В салоне сохранена базовая концепция – он выстроен вокруг водителя. Передние сиденья отлично спрофилированы, к тому же с электроприводом, подогревом, вентиляцией (появившейся после рестайлинга), а у водителя еще и с памятью настроек. Вставки из натурального дерева, алюминия и перфорированная кожа начинены стилем. И в то же время интерьер тонизирует. Скажем, наполнитель кресел жестче, чем ожидаешь, а точеное рулевое колесо и мощный тоннель создают ощущение спортивного кокпита и будто подначивают: надави на газ, «зажги»!

Электронные новшества поддерживают этот тонизирующий настрой. Перерисованная приборка дает больше информации через укрупнившийся до 7 дюймов дисплей борткомпьютера. А модернизированную мультимедиа Mazda Connect подружили с приложениями Android Auto и Apple CarPlay. Не для проформы и знакомый проектор данных на лобовое стекло – высвечивает не только скоростной режим, но и навигационные подсказки, индикацию непреднамеренного пересечения разметки. А еще в салоне прописались дизайнерское безрамочное зеркало и диодные потолочные светильники. Одним словом, лоск наведен.

Ну а как с семейными ценностями? Кроссовер по-прежнему 7-местный уже по умолчанию, причем «галерка», как и раньше, скорее для детей и подростков, нежели для взрослых. Компоновочные улучшения связаны со вторым рядом. Из-за перепрофилированного тыла передних кресел и более удобного подлокотника с парой потайных USB слотов стало комфорт­нее. К тому же, как и до рестайлинга, диван смещается продольно по частям, и можно варьировать пространство по центру и в арьергарде.

Багажник в такой компоновке не рекордных размеров – 230 л до полки. Зато, когда вы сложите оба задних ряда, получите идеально ровный пол и аж 1848 л полезного объема: грузи не хочу. Пятую дверь поднимет электропривод, в подполье размещена «докатка», но самое главное – рестайлинг подарил этой Mazda больше шумоизоляции: дополнительные или более толстые маты появились в багажнике, полу и крыше.

Японский сад и пагода как бонус

Собственно, тишина в салоне и есть, на мой взгляд, основной результат рестайлинга. Хотя в салон все же доносятся шорох шин и рокот бензинового 2,5-литрового турбомотора. Но дело в том, что маздовцы против того, чтобы глушить внешние шумы тотально. В противном случае, по их мнению, нарушится связь между человеком и машиной, основа их фирменной концепции «Душа движения». Тем не менее я еду по заметенной снегом трассе и разговариваю с пассажирами, не напрягая голоса, – красота!

Упомянутая 231-сильная четверка с пиковой тягой 420 Нм ладит с 6-диапазонным автоматом. Отсюда неизменно бодрый отклик на газ и отсутствие провалов в наборе скорости. А толкнув тумблер слева от селектора трансмиссии в положение Sport, получите в характере SUV легкую агрессию. Вдвойне приятно, что перенастроенное шасси не противится езде с «огоньком». Автомобиль кренится в виражах меньше, чем ожидаешь, и управляется почти столь же азартно, как компактный CX-5, с которым делит платформу. На поверку оказывается, что CX-9 – едва ли не самый драйверский 7-местный SUV в своем сегменте.

Вместе с тем перекалиброванные амортизаторы и доработанные крепления пружин улучшили плавность хода. По ровному асфальту CX-9 плывет как катер, средние неровности успешно отфильтровываются, и лишь перед глубокими ямами с острыми краями нужно сбросить скорость. Ну а на бездорожье главная надежда на «умную» DSC, имитирующую межколесные блокировки, и полноприводную трансмиссию, способную оперативно перебросить на заднюю ось до 50% тяги.

Цены после рестайлинга подросли незначительно и для автомобилей производства 2021 года начинаются с 3 018 000 рублей за базовую комплектацию Active и заканчиваются на отметке 3 663 000 рублей за топовый вариант, который побывал у нас на тесте. Пожалуй, вполне разумные деньги в том числе за приобщение к восточной гармонии и экзотике. А то, что это не абс­трактные материи для россиян, доказывает «Маленькая Япония» в Куркино.

Технические характеристики Mazda CX-9 2.5 AWD AT6 Габариты, мм 5075х1969х1747 Колесная база, мм 2930 Дорожный просвет, мм 220 Объем багажника, л 230 Снаряженная масса, кг 1949 Диаметр разворота, м 12,7 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 2488 Макс. мощность, л.с./об/мин 231/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 420/2000 Привод полный Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,6 Расход топлива (средний), л/100 км 9,2 Объем бака, л 74