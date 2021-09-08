На фоне пандемийного аврала 2020-го модернизацию японского кроссовера как то не особенно заметили. Теперь, в 2021-м, его освежили дополнительно, и мы увидели, что получилось в сумме

Оказывается, в Хиросиме, где расположена штаб-квартира Mazda, трудятся те еще затейники. Чтобы подстегивать время от времени интерес к своим моделям, японцы чуть ли не с середины прошлого столетия периодически выпускают спецверсии или особые серии своих машин. Причем, в отличие от многих других брендов, делают это редко, точечно, привязываясь только к значимым событиям.

Так, в 1979-м вышло лимитированное издание Mazda Montrose TWR Coupe, созданное в честь успехов модели RX-7 в кольцевых чемпионатах, а в 1991-м победе в гонке «24 часа Ле-Мана» была посвящена крайне ограниченная версия Mazda MX-5 Le Mans Edition, сделанная всего в 24 экземплярах. Крошечные тиражи были и у таких продуктов, как среднемоторное купе M2 1015 (50 машин) или пикап BT-50 Pevek Edition (100 штук). Но даже те версии, где счет шел на тысячи, массовыми не назовешь – 2 тыс. единиц серии Spirit R, сделанных при прощании с роторной RX-8, всего 3 тыс. родстеров MX-5, созданных к 30-летию выпуска модели. Заметьте, на весь мир.

В этот ряд органично вписывается и нынешнее предложение компании – коллекционная спецсерия Mazda CX-9 Century Edition, приуроченная к вековому юбилею марки. Протестировав такой флагманский кроссовер, мы выделили для себя несколько моментов.

Добавляя понемногу

Версию Century маздовцы создали на базе топовой комплектации Executive. Что объясняется двумя вещами. Во-первых, для столь символичного продукта негоже брать что-либо более простое. Во-вторых, из четырех имевшихся на тот момент комплектаций именно «верхняя» (в том числе в России) – самая востребованная, у нас ее выбирают 64% покупателей, тогда как за базовую Active рублем голосует... лишь 1%. А тут модель еще и планово освежили – поставили новую решетку радиатора и патрубки выхлопной системы, заменили диски колес. Салон «взбодрили» двумя новыми вариантами обивки (коричневым и белоснежным), добавили несколько деталей на переднюю панель и двери.

В принципе, и с этим CX-9 стал более элегантным и уютным, близким к премиальному продукту. Но Century Edition, что ни говори, это еще более высокий стиль. Прежде всего, кузову выделили классный белый цвет White Perl – глубокий, сочный перламутр. На контрасте с ним – благородная винно-красная кожа Nappa Burgundy Red кресел и того же цвета коврики. Плюс сделанные со вкусом элементы юбилейной версии – тиснение на подголовниках и корпусе ключа, шильдики, логотипы.

При всей моей любви к сдержанным оттенкам и фактурам здесь вынужден признать: ездить в таком салоне – удовольствие. Тем более что в нынешнем году комфорт и эргономику опять улучшили, теперь тут есть беспроводной CarPlay и беспроводная же зарядка для смартфона, а в зоне рук водителя подрулевые «лепестки» (благодаря им SUV, имеющий 2,5-литровый турбодвигатель мощностью 231 л.с. в сочетании с 6-диапазонным автоматом, получился еще более «подтянутым», динамичным). Все это стало логичным продолжением прошлогодних обновлений – тогда во флагманском кроссовере японской марки появился люк с электроприводом, функция Auto Hold, дисплей на 9 дюймов и кнопки, с помощью которых удобно складывать спинки сидений на втором ряду.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Японский производитель рекомендует продавать Японский производитель рекомендует продавать Mazda CX-9 по ценам от 3 168 000 до 3 968 000 рублей. Жаль только, что российские дилеры на эти «рекомендации» накручивают еще как минимум 10–15%. А подчас и больше...

Светить всегда, светить везде

А что с инженерией? Не фейерверк новаций, но они есть. В 2020-м автомобиль разжился фирменной системой G-Vectoring Control Plus. Той самой, что придает водителю уверенности в виражах, весьма деликатно, но надежно удерживая машину на заданной траектории и ликвидируя эффект «хлыста». Я проверял ее на большинстве моделей Mazda и могу сказать, что в большом кроссовере она работает ничуть не хуже, чем, например, в легковом хэтчбеке и седане.

Другой хорошей новостью стало внед­рение в полноприводный CX-9 сис­темы помощи при езде по бездорожью Off road Traction Assist. Чтобы ее включить, достаточно нажать кнопку на панели слева от руля, и электроника в случае необходимости станет имитировать блокировки переднего и заднего дифференциалов, притормаживая то или иное буксующее колесо. Насколько эффективно, можно судить по тому, что, к примеру, система помогает выехать из диагонального вывешивания. У меня, правда, в этот раз до таких трюков не дошло, но за пределами асфальта я все таки поездил (в том числе после дождя) и никаких проблем не испытал.

Кроме того, «японец» обрел еще ряд функций, призванных повысить комфорт и безопасность. Так, LED-фары адаптивной системы головного света получили сразу в пять раз больше зон освещения – 20 вместо прежних четырех! Причем длина светового потока возросла, его ширина может варьироваться в зависимости от скорости, а также «заглядывать» за угол тем сильнее, чем круче поворот баранки. В свою очередь, адаптивный круиз-контроль умеет автоматически поддерживать и заданную скорость, и безопасную дистанцию, ускоряя или притормаживая ваш автомобиль. Тест, проходивший в Красноярском крае и Хакасии, позволил испытать эту систему на различных трассах. Нареканий нет.

В итоге, сложив обновления модели за два года, мы получаем прилично модернизированный большой SUV, по уровню комфорта, безопасности, отделки, оснащенности способный «подпереть» похожие автомобили премиальных марок. Но предлагаемый за меньшее количество дензнаков.