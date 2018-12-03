Новая модель из Штутгарта беседует с водителем, слушается его команд, а заодно предлагает еще целый ряд бонусов

В бардачке лежит инструкция с английскими фразами, которые мне предлагается произносить во время разговора c… автомобилем, чтобы ознакомиться с его новым интерфейсом MBUX. Начать надо со слов «Хей, Мерседес!», на которые приятный женский голос ответит предложением о помощи. Далее инструкция советует задать вопрос о том, кто такой Барак Обама. Спрашиваю, и «дама» сообщает, что это бывший президент США. Отклоняюсь от инструкции и интересуюсь, кто является президентом России. Ответ: Владимир Путин. А вот с белорусским президентом вышла неувязочка – не знает новый A-Class «батьку»…

Задел на будущее

Новый интерфейс MBUX, обладающий искусственным интеллектом, умеет распо­знавать многие фразы и выполнять разные поручения. Помимо разговора о президентах он обучен и более практичным вещам. Например, я могу сказать, что мне холодно или, наоборот, – жарко, и климат-контроль автоматически увеличит либо понизит температуру. А если сообщу, что голоден, машина посоветует, куда заехать поблизости. Но сначала поинтересуется, какую кухню я предпочитаю, после чего проложит маршрут. А главное, интерфейс этот самообучающийся и в будущем сможет выполнять еще больше функций. Наверное, сумеет рассказать и о президенте Белоруссии. Причем по-русски.

Собственно, интерфейс дебютировал на A-Class в кузове хэтчбек, но я на нем еще не ездил, и такое общение с автомобилем мне в диковинку. Впрочем, и на седане MBUX является наиболее интересной частью – на презентации модели говорили в основном о нем. Ведь все будущие модели марки будут оснащаться именно таким интерфейсом.

Отличия седана от хэтчбека, разумеется, надо искать в задней части кузова, которая обрела отдельный багажник. Кто выглядит более стильно, большой вопрос (оба хороши), но седан солиднее. Удивляет во внешности обеих модификаций лишь то, что спереди они практически один в один повторяют купеобразный седан CLS – на фото в «фас» вообще не различишь.

Еще одно отличие – аэродинамика. Седан обладает рекордным среди серийных автомобилей коэффициентом аэродинамического сопротивления – 0,22. На его фоне хэтчбек с 0,25 кажется необтекаемым кирпичом. Что же касается технической части, то машины идентичны. В России будет предлагаться бензиновая версия с 1,3-литровым 150-сильным агрегатом, причем переднеприводный вариант поступит в продажу в декабре 2018 года, а полноприводный – только в 2020 году. А вот 2-литровая модификация мощностью 190 л.с. полагается у нас только хэтчбеку, в то время как в других странах сочетается с любым типом кузова. Кроме того, существует и 224-сильная версия этого мотора, а также 1,5-литровый 116-сильный турбодизель (но снова не для россиян). Все исполнения оснащаются роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. И, конечно, седан, как и хэтч­бек, имеет сонм электронных ассистентов, следящих за всем и вся, не имеющий аналогов в своем классе.

Революция в салоне

Когда попадаешь внутрь, испытываешь легкий шок – от непривычной для этого класса роскоши и технологической продвинутости. Основополагающим элементом дизайна является двойной планшет на передней панели, объединяющий «приборку» и интерфейс MBUX. Качество материалов великолепное, а новый блок климатической системы сделает честь даже флагманскому S-Class. Рулевое колесо с AMG-пакетом, как у моего тестового автомобиля, здесь, кстати, от него.

Посадка за рулем низкая, диапазоны регулировок сиденья и руля огромные. Плотное кресло с ощутимой боковой поддержкой отлично спрофилировано. По простору ощущение такое, что находишься в автомобиле классом выше. Единственное нарекание касается нависающего лобового стекла, ограничивающего обзор вверх. Но главное, здесь очень уютно, особенно с включенной подсветкой панелей интерьера, предлагаемой в 64 вариантах.

Пользоваться интерфейсом MBUX проще простого. Помимо голосовых команд, можно управляться с помощью миниатюрных тачпадов на рулевом колесе, либо посредством более крупного тачпада на центральном тоннеле, либо касаясь пальцами экрана – правый планшет сенсорный. Поворотный селектор, к которому привыкли владельцы Mercedes-Benz последних лет выпуска, упразднен, и мне это непривычно. К тому же тачпад на центральном тоннеле для моих пальцев слишком чувствителен, а вот для женских – в самый раз. Намек на основную целевую аудиторию?

От второго ряда я чудес не ждал. Однако при своих 180 см устроился без проблем, настроив предварительно переднее сиденье под себя. Перед коленями остался небольшой зазор, для ступней нашлось место, и даже макушка в потолок не уперлась. Сам диван удобен по форме, но его подушка коротковата и расположен он низко. Впрочем, для компактного класса все это типично. Имеются вентиляционные дефлекторы между передними сиденьями. Во время теста я провел на втором ряду почти час и чувствовал себя неплохо.

Багажный отсек по меркам класса довольно вместительный. Погрузочная высота невелика, проем широк. Спинка заднего дивана складывается в пропорции 40:20:40 и образует ровную площадку. Запасного колеса нет, потому что автомобиль должен оснащаться шинами типа Runflat.

Об автопилоте и не только

Я еду по извилистому лесному шоссе, мои ноги не касаются педалей, а руки не держат руль. Работает круиз-контроль, он же по совместительству частичный автопилот. Седан четко следует траектории, перед виражами самостоятельно сбрасывает скорость, без моего участия поворачивает и снова разгоняется. Разумеется, притормаживает и тогда, когда догоняет впередиидущий автомобиль. Иногда, примерно раз в минуту, Mercedes-Benz просит подержаться за баранку, чтобы убедиться, что я сохраняю бдительность. Все действия A-Class выполняет плавно, быстро и очень точно. Будущее уже наступило…

И мне уже неважно, какой мотор у седана под капотом. А мотор здесь, кстати, не тот, что будет на российском рынке: на тест были предоставлены только 2-литровые 190-сильные модификации, причем с полным приводом. И рассказывать о том, чего не будет, смысла нет. Отмечу лишь, что двигатель отлично тянет во всем диапазоне оборотов, при этом очень тих. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями работает великолепно, без присущих этому типу трансмиссии рывков и пауз на низких скоростях.

А вот о поведении шасси поговорить стоит, так как здесь отличий от российских вариантов нет. Правда, пока могу рассказать лишь про заниженный вариант комфортной подвески, которым были оснащены все тестовые автомобили. Еще будут доступны стандартная комфортная подвеска и адаптивная, с электронно-управляемыми амортизаторами, но как они себя ведут, мы пока не знаем. Заниженное шасси отличается жестковатой работой на неровностях и невысокой энергоемкостью. Впрочем, тестовые автомобили были «обуты» в огромные для этого класса 19-дюймовые колеса с шинами, похожими на изоленту. Думаю, на базовых 17-дюймовых станет лучше.

Шумоизоляция хороша, опять-таки за исключением гула от низкопрофильных шин. Зато к управляемости нареканий никаких – она мерседесовская в лучшем смысле этого слова. Это значит, что седан железобетонно стоит на прямой и крепко держится в поворотах, а водитель при этом отдыхает. Словом, настоящий Mercedes-Benz, только очень маленький.

Технические характеристики Mercedes-Benz A 220 4Matic Габариты, мм 4549х1796х1451 Колесная база, мм 2729 Диаметр разворота, м 11 Объем багажника, л 420 Снаряженная масса, кг 1520 Тип двигателя L4 бензиновый, турбо Рабочий объем, см³ 1991 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/5800 Макс. момент, Нм/об/мин 300/1600 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Шины спереди/сзади 205/55 R17 Макс. скорость, км/ч 237 Время разгона 0–100 км/ч, с 7 Расход топлива (средний), л/100 км 6,5 Объем бака, л 51