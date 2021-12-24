Неординарная ситуация с ценами на российском рынке заставила иначе подойти к оценке автомобилей. Сопоставив две соразмерные модели из разных ценовых сегментов, мы получили любопытный результат

Еще пару лет назад подобная «дуэль» была невозможна – казалось, как можно сравнивать представителей премиального и массового сегментов? Но жизнь меняется, меняется и рынок. Кто мог предположить, что из-за пандемии и кризиса производства электронных компонентов новые автомобили вновь попадут в разряд дефицита. Что цены будут расти ежемесячно, а дилеры, дабы не упустить прибыль, станут придумывать все новые «надстройки» к ценникам. Что стоимость машин на вторичке догонит, а местами даже превзойдет уровень цен тех же моделей на момент их покупки новыми в автосалоне.

Как результат, сегодня россияне оказались в неприятном положении: многие не в состоянии приобрести новый автомобиль за намеченную еще полтора-два года назад сумму. «Разбив копилку», человек видит, что сэкономленного за время самоизоляции ему уже недостает на премиальный автомобиль мечты, а есть лишь на машину из массового сегмента...

Но следует ли кричать караул, критична ли такая ситуация? Не может ли стать решением замена премиум-модели массовой, укладывающейся в нужный бюджет?

На наш взгляд, вполне. Особенно если учесть, что самые доступные – компактные – премиальные машины нередко тяготеют к мейнстриму, избегая дорогих излишеств, в то время как автопроизводители из крепких середняков, напротив, подтянулись, предлагая все более качественную и продвинутую технику. Из их числа, например, Kia, только что обновившая свой Ceed.

Что ж, попытаемся понять, насколько Kia Ceed уступает в потребительских качествах соразмерному Mercedes-Benz A-Class, цена которого в сопоставимой конфигурации превосходит стоимость «корейца» как минимум в полтора раза. И уступает ли? Для пущей корректности мы взяли равно энерговооруженные хэтчбеки с моторами мощностью 150 л.с. и сходными по конструкции 7-ступенчатыми роботизированными трансмиссиями.

Ох уж эти деньги...

В 2019 году Mercedes-Benz A200 обходился от 1,7 млн рублей. Вот были времена! Сегодня же отсчет в его прайс-листе начинается с отметки 2,7 млн. Лаконичный автомобиль, без особенных дизайнерских изысков. Магия трехлучевой звезды, двойной выхлоп и эффектный салон традиционно внушают уважение, хотя привычной ярко выраженной штутгартской выправки тут нет. И все же, попав внутрь, вы наверняка испытаете ощущения, соответствующие известным премиальным ожиданиям.

У нас на тесте оказался как раз «недорогой» автомобиль едва ли не в базовой комплектации со скручивающейся балкой в качестве задней подвески. Увы, за эти деньги A-Class не предоставит и половины затей из арсенала топового Kia Ceed в комплектации GT-Line+ за 2 109 900 рублей, тоже стоящего под окнами редакции. У Mercedes-Benz не нашлось системы бесключевого доступа, недостает электрорегулировок передних кресел и многого другого. А чтобы получить «немца», сопоставимого по оснащению с дерзким «корейцем», потребуется не меньше 3 250 000 рублей. Разница, однако…

Хорошо сидим

Ceed в линейке марки всегда считался выскочкой. В том смысле, что в свое время выскочил из цепких азиатских трендов, заделавшись вечным «командировочным»: создан в Европе и для европейцев, немного строгий, крепко сбитый и добротный. Модель всегда брали охотно. Может, поэтому внешних изменений у новичка не так много. Конечно же, новый логотип, к которому мы уже привыкаем. Современное наполнение светодиодных фар головного света, под колпаки которых теперь поместились и «противотуманки». Обновленные бамперы с дерзкими контурами воздухозаборников и перекроенная под стать актуальным веяниям встречного потока воздуха решетка радиатора. Впечатлила задняя оптика. Каждый фонарь состоит из 48 светодиодных «сот», исполняющих функции габаритных огней, стоп-сигналов и динамических указателей поворотов – элемента премиального, ранее у Kia невиданного.

Эмоционально салон версии Ceed GT Line+, быть может, и уступит премиальным чарам Mercedes-Benz, дизайн которого держится на пятерке эффектных турбин-дефлекторов воздуховодов. Но, разбираясь детально, выясняем, что комбинированная отделка кресел Ceed, к примеру, благодаря вставкам из натуральной замши не только парадно выглядит, но и функциональна – замша не скользит. Передние сиденья получили выраженную боковую поддержку – плотные валики крепко держат спину и бедра, а электрорегулировки кресел, включая поясничный подпор… А они, электрорегулировки кресел, в отличие от A-Class, тут есть в принципе. Хотя сиденья Mercedes-Benz тоже позволят неплохо расположиться, не сильно страдая от осознания того, что под вами не натуральная кожа, а комбинация ткани и кожзама, пусть и отличного качества.

В этом размерном классе непросто создать приемлемые условия для задних пассажиров. Но Kia объективно это удалось лучше за счет правильных углов наклона составляющих дивана – более удачной альтернативы низким и коротким диванным подушкам от Mercedes-Benz. На втором ряду Ceed можно принять более расслабленную и удобную позу.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Вход/выход у «корейца» ощутимо удобнее за счет большего проема дверей и невысокого порога. Но главное – Ceed оснащен обогревом задних сидений, тогда как более дорогой A-Class такой функции, увы, лишен.

С лимоном или без?

Будем считать, цифровая дуэль в полной мере не состоялась из-за неявки одной из сторон. В силу изначально небогатой конфигурации A-Class не смог показать, как может выглядеть и действовать его полный комплекс бортовой электроники, а потому и приструнить «выскочку» Ceed ему не удалось. Так что, пока Mercedes-Benz демонстрировал четкость работы базового «круиза», простенькой – без онлайн-привязки – «навигации» и парковочных ассистентов, Kia вовсю щеголял дюжиной электронных вспомогательных систем комплекса Drive Wise, включая интеллектуальный круиз-контроль с функцией движения в пробках Stop&Go.

Единый цифровой центр, состоящий из равноразмерных 10-дюймовых мониторов приборной панели и мультимедийной системы MBUX, в Mercedes-Benz объективно формирует более премиальные ощущения. И Kia Ceed тоже стремится к этому – в будущем он, как и новые модели марки, перейдет на подобную архитектуру. А пока отвечает монитором приборной панели Supervision на 12,3 дюйма (четыре темы оформления на выбор) и отдельно стоящей 10,25-дюймовой мультимедиа, сдобренной премиаль­ной акустикой JBL.

Бесспорные таланты фирменной «мультимедийки» MBUX, а также ее быстродействие зачастую превосходят интеллектуальный уровень иного водителя и его возможности в плане мелкой и средней моторики. Быть может, поэтому мне не сразу удавалось выкапывать из электронных тайников Mercedes-Benz нужное. Между тем Kia не требует от водителя быть семи пядей во лбу. С ним проще и комфортнее взаимодействовать, пусть он и не умеет, подобно «немцу», травить анекдоты и крутить треки на свой вкус.

Спорить трудно, немало новых для автоиндустрии опций впервые появляется именно у Mercedes-Benz. Но здесь пора спросить: вам чай с лимоном? В том смысле, что добавьте к вашему бюджету дополнительный «лимон», и тогда наряду с прочим тоже получите прекрасный навигационный сервис, оповещающий о пробках и камерах на дорогах, а также прокладывающий оптимальный маршрут. Такой, например, какой установлен в Kia.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Вход/выход у «корейца» ощутимо удобнее за счет большего проема дверей и невысокого порога. Но главное – Ceed оснащен обогревом задних сидений, тогда как более дорогой A-Class такой функции, увы, лишен.

Решать вам

Нынешние телематические сервисы – по сути, предтеча будущей тотальной автономной мобильности. Иначе говоря, нам следует тренироваться, готовясь к переходу на беспилотники, в которых вот это все будет обязаловкой. Однако у Mercedes-Benz такие тренировки нынче проходят на добровольной и отнюдь не безвозмездной основе. Немцы назвали приложение для смартфона и протокол его взаимодействия с автомобилем Mercedes me Сonnect. Это заводское оборудование, которое активируется в автомобиле установкой специальной SIM-карты.

Функции телематического комплекса самые разнообразные: от банальной геолокации автомобиля, мониторинга работы сигнализации и контроля состоя­ния машины на парковке (закрыты ли окна, двери) до более изощренных. Так, Mercedes me Сonnect позволит запустить двигатель с помощью смартфона и загодя создаст комфортный климат в салоне, если вы сообщите ему о желаемой температуре нагрева либо охлаждения. Кроме того, система может заранее конфигурировать маршрут с учетом текущего трафика и отправить его данные в «навигацию» машины. Немцы телеметрию внедрили раньше корейцев, но следует признать, Kia Connect по своему функционалу сегодня уже практически не уступает – система тоже предлагает все вышеперечисленное и еще много чего.

Так, среди полезных функций Kia Connect статус и статистика: открыв приложение в смартфоне, можно узнать о неисправностях, проверить уровень основных технических жидкостей, получить уведомление о разрядке аккумулятора. «Кореец» сам напомнит о низком уровне топлива, незакрытом окне или плохо запертой двери. Я же подтверждаю: система работает четко – за добрых десять дней вопросов к ней не возникло. Кстати, у Ceed комплекс заводской телематики Kia Connect появляется уже в средней комплектации Prestige по цене от 1 724 900 рублей, что позволяет постоянно находиться на связи с автомобилем, где бы вы ни были. SIM-картой вы сможете бесплатно пользоваться как минимум в течение трех лет с момента покупки машины.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

USB-порты для зарядки гаджетов в Kia

традиционной конфигурации – USB-A, тогда как Mercedes-Benz перешел на якобы более продвинутый USB-C. Законнектиться с USB-C по-прежнему проблематично, переходники – большая редкость.

Удиви меня!

У нашего A-Class бензиновый 150-сильный турбомотор М282 объемом 1,3 л, известный по… Renault Arkana. Вот и еще один отсыл к масс-маркету! Совместная разработка появилась ради удешевления обоих продуктов, и в релизах Renault соседство с Mercedes-Benz выглядит солидно. Но этот мотор – не что иное, как тот самый уход к мейнстриму. Чудес в плане динамики или экономичности он не демонстрирует, оставаясь шумным активом даже с учетом неплохой звуко- и виброизоляции «немца». Разгонной динамики A200 хватает, чтобы... вспомнить о покинувшей российский рынок версии A220, где уже полноценные 2 л, полный привод и независимая задняя подвеска вместо скручиваемой балки.

Чем плоха балка? Машина с ней явно не для бодрых прогулок: «корму» при первой возможности сбрасывает в сторону или подкидывает на «лежачих полицейских». Хотя хорошо сбалансированные передняя подвеска и тормоза под началом электроники стараются держать «немца» в узде.

Под капотом Ceed GT-Line+ работает новый турбомотор Smartstream 1.5 T-GDI и роботизированная трансмиссия 7DCT с двойным сцеплением – этот тандем не уступит мерседесовской парочке. Мягко и без рывков Kia умеет красться в пробках. Бесшовно ускоряется, даже не требуя режима Sport или участия подрулевых «лепестков». А при слишком резких маневрах, если дело не доходит до вмешательства электроники, недостаточная поворачиваемость едва проявляется благодаря задней независимой подвеске.

При этом на кикдаун Ceed отзывается не менее охотно, чем выходец из Штутгарта, набирая 100 км/ч быстрее 9 с (кстати, по динамике это номинально ставит его выше таких прямых конкурентов, как Skoda Octavia 1.4 TSI и Hyundai Elantra G2.0). Система выбора режима движения Drive Mode Select с установками Comfort и Sport тоже отнюдь не лишняя – работает. Расходуя в среднем менее 8 л бензина на сотню, корейский хэтчбек также приятно удивил благородством ездовых повадок и отличным контролем на руле – пожалуй, тут он вполне сопоставим с «немцем».

Что ж, подвести итог несложно. Mercedes-Benz A-Class – отличный автомобиль в своем сегменте, но его проблема в сознательном снижении градуса премиальности ради привлечения более широкой аудитории. А вот Kia Ceed при разнице в миллион рублей в свою пользу отнюдь не кажется простачком. Напротив, весь тест он держался фактически на равных, кое в чем даже обставив конкурента. И в нынешних реалиях такой «кореец» вполне готов стать разумной альтернативой «одноклассникам» от премиальных брендов.

Технические характеристики Kia Ceed Габариты, мм 4325×1800×1457 Колесная база, мм 2650 Минимальный радиус разворота, м 5,3 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 395 Снаряженная масса, кг 1487 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1482 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 253/3500 Привод передний Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Макс. скорость, км/ч 192 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,6 Расход топлива (средний), л/100 км 5,8 Объем бака, л 50

Технические характеристики Mercedes-Benz A-Class Габариты, мм 4419×1796×1440 Колесная база, мм 2729 Минимальный радиус разворота, м 5,5 Дорожный просвет, мм 104 Объем багажника, л 370 Снаряженная масса, кг 1375 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1332 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1620 Привод передний Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Макс. скорость, км/ч 225 Время разгона 0–100 км/ч, с 8 Расход топлива (средний), л/100 км 5,2 Объем бака, л 43