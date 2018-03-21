Впервые представленный публике в январе этого года на автосалоне в Детройте Mercedes-Benz CLS уже доступен для тестов. В России этот автомобиль появится ближе к лету, а пока наш редактор отправился в Испанию на первую ходовую презентацию новинки

Мерседесовцы явно перемудрили. Стремление занять все возможные и невозможные рыночные ниши привело к тому, что модельный ряд компании разросся просто до неприличия. Три десятка «базовых» моделей, не считая специальных версий и модификаций – это заявка на абсолютное лидерство! Соответственно усложнилась и классификация. По себе знаю, сегодня даже специалисты, услышав очередной двух- или трехбуквенный индекс в названии модели, начинают шевелить губами и загибать пальцы, чтобы понять о каком именно автомобиле идет речь и не ошибиться определяя его место в модельном ряду. Вдобавок, все осложняется еще и тем, что в голову постоянно лезут аббревиатуры из старой системы классификации, от которой Mercedes-Benz отказался еще в 2015 году. Три года9 прошло, я не знаю, как вам, а мне до сих пор случается напрягаться, чтобы «на автомате» не назвать, например, новый GLC по-старинке GLK, и не сказать SLK вместо SLC.

Идея создвть модель, которая объединяла бы в себе практичность седана с эффектной внешностью купе возникла довольно давно. Сегодня уже мало кто вспомнит британскую модель Rover P5 1962 модельного года, которую специалисты считают первым в мире серийным 4-дверным купе. Несколько позже эту концепцию переняли японцы, выпустив модели Toyota Carina ED (1985) и Infiniti J30 (1992). Mercedes-Benz впервые поднял эту тему в 2003 году, показав на автошоу во Франкфурте концептуальную модель Vision CLS, которая и стала прообразом серийного Mercedes-Benz CLS первого поколения, дебютировавшего годом позже в Детройте. Идея многим понравилась (особенно в Германии) и следом за CLS свои модели с таким типом кузова выпустили Audi Volkswagen и BMW.

С героем нашего сегодняшнего теста все несколько проще и одновременно сложнее. Модель Mercedes-Benz CLS, впервые появившаяся на рынке еще в 2004 году, с введением новой «системы ценностей» свое имя не поменяла. Так что поводов для разночтений вроде бы нет. По идее, литеры CL обозначают тип кузова. В данном случае – четырехдверное купе (оставлю на совести маркетологов этот дикий, с моей точки зрения, термин). А буква S – индекс модели, на базе которой оно построено. Это, повторяю, по идее. На самом деле Mercedes CLS построен на платформе седана E-класса и имеет с ним куда больше общего, чем с флагманским S-классом. Вот и верь после этого в хваленую немецкую педантичность!

Настройтесь на лучшее

Наверное, сейчас следовало бы начать обсуждать дизайн нового Mercedes CLS. Но я этого делать не стану. По крайней мере, подробно. Машина получилась, прямо скажем, неоднозначная. Если спереди она смотрится весьма эффектно, то к виду сзади, скажем так, нужно привыкнуть. Мне это, честно говоря, пока не удалось. Да и не любитель я такого типа кузова, органично сочетающего в себе, на мой взгляд, невыразительность седанов с непрактичностью купе. Лучше поговорим о технике.

С технической точки зрения, отличия между седаном Е-класса и четырехдверным купе CLS исчезающе малы. Ходовая часть у них практически идентична, также, кстати, как и оформление салона. Главные различия в настройках подвески. По задумке создателей CLS должен быть заметно драйвовее седана и, при этом, ощутимо мягче (во всех отношениях) купе Е-класса. Эдакий промежуточный вариант, когда спортивность еще не входит в антагонизм с комфортом. Скажу сразу – получилось! Во время официального тест-драйва нам были представлены машины только с опциональной пневмоподвеской. Она просто образцово «глотает» даже весьма крупные плавные неровности и передает легкие сотрясения на кузов лишь на мелких выбоинах с острыми краями.

Раскачка и легкие крены в поворотах несомненно присутствуют, но вовсе не вредят точности управления. Причем, независимо от того, какой выбран режим работы подвески. Честно поэкспериментировав со «спортом» и «комфортом», я перевел селектор в самый бескомпромиссный режим «спорт+», да и... забыл о нем! Думаю, что он полностью устроит большинство водителей в любых дорожных условиях. Раскачка чуть уменьшается, но зубодробительно жесткой машина при этом не становится. То, что надо! Есть, правда, одна особенность, которой я, возможно, и не заметил бы, если бы не решил съехать на обочину для фотосъемки.

Mercedes-Benz CLS нынешнего, третьего по счету поколения построен на модульной заднеприводной платформе MRA и по ходовой части практически полностью унифицирован с седаном Е-класса в кузове W213. Сходство настолько велико, что у моделей даже одинаковые панели пола. Тем не менее, мерседесовцы утверждают, что за счет применения деталей из высокопрочных сталей кузов нового CLS настолько усилен, что позволяет использовать характерные для купе безрамочные двери без малейшей потери жесткости всей конструкции. Для снижения общего веса автомобиля около 15% кузовных элементов выполнено из алюминия. Благодаря этому CLS получился тяжелее аналогичного по оснащению седана Е-класса всего на 40-50 кг.

Дело в том, что дорожный просвет у CLS изначально меньше, чем у соплатформенного Е-класса, и составляет примерно 120-125 мм (точной цифры я, увы, не знаю). А при выборе «спортивного» режима пневмоподвеска снижает его еще сантиметра на полтора. Остается всего ничего. Безобидный съезд на обочину или даже не самый выдающийся «лежачий полицейский» московского образца могут стать проблемой! Поэтому, при преодолении подобных препятствий, подвеску желательно приподнимать в верхнее положение. Тогда, по словам инженеров Mercedes-Benz, клиренс составит около 140 мм. Но с ростом скорости машина снова автоматически опустится.

Если продолжать сравнивать CLS с Е-классом, то можно заметить и разницу в настройках рулевого управления. На скорости здесь руль «зажимается» заметно сильнее. Пожалуй, с таким «острым» рулевым – менее 2,5 оборотов от упора до упора – это будет не лишним. Причем, выбранный режим настроек ходовой части на усилие на рулевом колесе практически никак не влияет.

Металл или резина?

Часть тестовых машин была на 19-дюймовых колесах, а часть – на 22-дюймовых. Выглядят последние, спору нет, куда эффектнее. Как тут не вспомнить про извечный конфликт дизайнеров и инженеров? Однажды один известнейший автокутюрье рассказывал мне, что, рисуя машину, все художники всегда хотят видеть в колесах побольше металла и поменьше резины, а конструкторы – строго наоборот. Я согласен с инженерами – низкопрофильнаяя резина, это в большинстве случаев зло. В таких режимах, когда боковой увод покрышки начинает играть сколь-либо существенную роль, никто из нас в реальной жизни не ездит. Потому колесными дисками большого диаметра лучше не злоупотреблять. Это отлично видно и на примере нового Mercedes CLS.

Я не заметил чтобы низкопрофильные 22-дюймовые покрышки хоть как-то влияли бы на точность управления. Чисто теоретически, сцепление с дорогой у них должно бы быть чуть лучше, за счет большего пятна контакта. Но на практике это совершенно не ощущается. Чтобы сорвать задние колеса в занос надо очень постараться! Новый Mercedes CLS, который будет поставляться в нашу страну только в полноприводных модификациях, обладает абсолютно нейтральной поворачиваемостью. Он, если и начинает скользить наружу поворота, то только всеми четырьмя колесами одновременно. А для этого, как я уже говорил, надо приложить серьезное усилие или совсем уж драматически переборщить со скоростью!

Мои наблюдения подтвердили и мерседесовские инженеры-испытатели, с которыми мне удалось пообщаться во время теста. Они тоже в один голос подтверждают, что размерность покрышек на управляемость, в данном случае, не влияет. Зато большие и красивые колеса делают автомобиль грубее по ощущениям и, как ни странно, шумнее! Настолько шумнее, что даже через двойные ламинированные стекла в салон CLS начинают проникать неприятные шумы качения колес по дороге. На 19-х дисках ничего подобного нет. Кстати, в пресс-релизе написано, что за счет двухслойного остекления, инженерам удалось снизить шум в автомобиле чуть ли не на 10 Дб. Это очень много! CLS вообще очень тихий автомобиль. Настолько тихий, что, сидя внутри, на слух решительно невозможно разобрать, какой двигатель стоит под капотом, бензиновый или дизельный.

Шесть раз по поллитра

О моторах нового Mercedes CLS поговорить стоит. По большому счету, они сами по себе заслуживают отдельной публикации, но я постараюсь не вдаваться в излишние технические подробности. Можно сказать, что именно на этой модели дебютирует семейство новых шестицилиндровых двигателей от Mercedes-Benz. И это, внимание, рядные «шестерки», которых давненько не было в мерседесовской гамме. Причем, и дизельные, и бензиновые агрегаты унифицированы между собой на уровне модулей цилиндров. Их, кстати, можно собирать как в конструкторе — хоть по четыре, хоть по шесть в ряд. В принципе, можно и три, но такой вариант не устраивает немецких инженеров из-за свой излишней вибронагруженности.

«Четверки» еще на подходе, а пока младшим в этой новой гамме двигателей стал 249-сильный дизель с турбонаддувом, выдающий 600 Нм крутящего момента. Он ставится на модификации с шильдиком 350d. Отличный мотор. Тихий, приемистый и начисто лишенный характерных дизельных шумов и вибраций. Не случайно же рядные «шестерки» всегда считались самыми сбалансированными в этом смысле моторами! Вот, только спортивности в его характере не много. Разгон, несомненно, хорош: 5,7 с. до «сотни» - это очень неплохо, даже по меркам класса. Но дух при этом не захватывает. Автомобиль настолько тих, комфортабелен и стабилен, что его реальная динамика просто не чувствуется. На хорошей дороге кажется, что только что тронулся с места, а стрелка спидометра уже подбирается к отметке 200 км/ч. Если же взять себя в руки, и снизить скорость до разрешенных на европейских дорогах 120-130 км/ч, то хочется открыть дверь, выйти из машины и смахнуть пылинку с лобового стекла.

Все версии нового Mercedes-Benz CLS оснащаются только девятиступенчатой АКПП 9G-Tronic, других вариантов не предусмотренно. Немецкие инженеры утверждают, чо такая коробка передач способна передавать до 1000 Нм крутящего момента и по КПД заметно превосходит своего предшественника — семиступенчатый 7G-Tronic. На большинстве версий полноприводная трансмиссия распределяет тягу двигателя между передней и задней осью в соотношении 45:55. Особняком стоит только самая мощная модель в гамме — Mercedes-AMG CLS 53. У нее в межосевом дифференциале применяется электронноуправляемая многодисковая муфта, которая задействует передние колеса только по мере необходимости. Именно поэтому, такой автомобиль несколько отличается по управляемости в предельных режимах движения. Он «острее» в поворотах, может демонстрировать избыточную поворачиваемость и более требователен к действиям водителя.

Если оставить в покое спортивные амбиции, то кажется, что лучшего мотора для нового CLS и не придумать. Но только до тех пор, пока не попробуешь на ходу «четырехсотый» дизель (следующая по старшинству версия 400d). Здесь под капотом те же самые шесть поллитровых цилиндров в ряд, но уже с битурбо. На выходе, соответственно, 340 сил и целых 700 Нм. Это позволяет снизить разгон до 100 км/ч на 0,7 с. Меньше секунды разницы? Это только на бумаге кажется не много. В реальности ощущения совсем другие. Здесь уже и в спинку сиденья реально вдавливает и шею напрягать приходится, чтобы не получить подголовником по затылку. Единственное, чего не хватает для полной остроты ощущений, это соответствующего звукового сопровождения, с ревом мотора и отстрелом в глушители, как это было на старых, еще атмосферных «Мерседесах» от AMG. Но время таких машин, увы, прошло. Наступило будущее, а то, что оно уже действительно здесь нам красноречиво доказывает бензиновый Mercedes CLS 450.

Будущее здесь

Инженеры давно уже поговаривают, что напряжение бортовой сети современных автомобилей надо бы повысить. Общепринятый стандарт – 12 вольт, никого уже не устраивает. Чаще всего речь идет о всевозможной бортовой мультимедиа и прочих развлекательных фишках. Но мерседесовцам «лишние» вольты понадобились вовсе не для бортового интернет роутера, а для... турбины! Точнее, для электронагнетателя от компании BorgWarner. Поэтому и напряжение бортовой сети было увеличено до 48 вольт. Что дает такое решение? Оно позволяет практически полностью избавиться от так называемой «турбоямы» и ускорить отклик двигателя на нажатие педали газа.

Отклик, и правда, хорош. Но в этом заслуга не только электронагнетателя. Здесь есть еще один электрический агрегат – стартер-генератор, смонтированный в стык между бензиновым двигателем и коробкой передач. Он может работать как электромотор, но ехать исключительно на электротяге такой CLS не способен. Да такой задачи и не стояло. Зато, в случае необходимости, второй мотор может добавить свои 22 «электрические» силы к 367 «лошадкам» бензинового двигателя. Чувствуется ли эта прибавка? Сложно сказать. Ощутить момент срабатывания электродвигателя можно только в режиме «старт-стоп», когда он помогает быстрее и плавнее запустить бензиновый мотор. На ходу мы имеем мощный и ровный разгон, без каких-либо явно выраженных подхватов или провалов. Очень мощный разгон! 4,8 с. до 100 км/ч. Как хотите, но это уже чистый «спорт», без всяких скидок и поправок на класс автомобиля. Даже звучит, на мой взгляд, бензиновый вариант интереснее.

В ходе тест-драйва нам удалось прокатиться и на четырехцилиндровой версии Mercedes-Benz CLS. Сами мерседесовцы пока называют этот автомобиль прототипом, серийные модификации появятся чуть позже. Под капотом здесь стоит бензиновый двухлитровый наддувный мотор мощностью до 299 л.с. Пишу «до», так как мощность будет зависеть от степени форсировки и озвученные параметры являются максимально возможными. По ощущениям на ходу он ничем не уступает старым V-образным «шестеркам», но при этом он экономичнее и легче. Здесь тоже применяется 48-вольтовый стартер-генератор, электрическая помпа и электропривод кондиционера. Со временем, по всей видимости, именно этот агрегат станет самым массовым двигателем от Mercedes-Benz. Серийные модели с таким двигателем появятся в продаже уже этой осенью.

И это еще не все. Среди модификаций нового Mercedes-Benz CLS есть и 435-сильная AMG-версия, которая на первой «сотне» выигрывает у 450-го еще треть секунды! Но это уже экстрим. Здесь и подвеска пожестче, и руль потяжелее, и звук двигателя еще интереснее. Жаль, что мне удалось совсем немного прокатиться на такой машине. Но главное ощущение, которое я вынес из этой поездки, это то, что ей откровенно тесно на узких и извилистых испанских дорожках. CLS – автомобиль не маленький, как я уже говорил, ничуть не меньше классического седана Е-класса (колесная база – миллиметр в миллиметр), и, не смотря на все ухищрения инженеров, достаточно тяжелый. Поэтому, даже имея более 400 лошадок под капотом, я бы не стал соревноваться c местными драйверами на 300-сильных заряженных хетчбэках. Им на серпантине как-то сподручнее. Да и не к лицу это «Мерседесу», гоняться с какими-то «Сеатами»...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MERCEDES-BENZ CLS 350 d 4MATIC 400 d 4MATIC 450 4MATIC ГАБАРИТЫ, ММ 4988 х 1890 х 1435 4988 х 1890 х 1435 4988 х 1890 х 1435 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2939 2939 2939 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 520 520 490 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1860 1860 1865 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R6, дизельный R6, дизельный R6, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2925 2925 2999 МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН 249 / 4600 340 / 4400 367 / 5500 - 6100 МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН 600 / 1200 - 3200 700 / 1200 - 3200 500 / 1600 - 4000 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 9-ст., автоматическая 9-ст., автоматическая 9-ст., автоматическая ПРИВОД полный полный полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 250 250 250 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 5,7 5,0 4,8 РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,8 5,9 7,8 ОБЪЕМ БАКА, Л 66 66 80