Практичности в этих автомобилях немного, зато стиля и харизмы – хоть отбавляй!

Моду на так называемые четырехдверные купе в свое время ввел Mercedes-Benz (2004 год). Модель CLS, построенная на базе седана E-Class, по сути, седаном и являлась, разве что выглядела более стремительно благодаря покатой крыше. Отчего и получила странное позиционирование, противоречащее здравому смыслу и традициям. Дело в том, что четырехдверных купе в природе нет. Если в купе, имеющему по определению только две двери, добавить еще пару, – получится седан. Однако классификация прижилась, а непрактичный кузов, предлагающий мало места над головой задних пассажиров, стал популярным и среди других брендов. Притом что предлагается он дороже соплатформенных седанов.

Нынешний Mercedes-Benz CLS является уже третьим поколением модели. В соответствии с новой дизайнерской философией компании он получил акулообразный передок и гладкие боковины. Смотрится автомобиль стильно и агрессивно, хотя и похож на некоторые другие модели бренда. А вот к задней части кузова есть вопросы – выглядит она неоднозначно.

Audi A7 Sportback тоже относят к классу «четырех­дверных купе», но на самом деле это 5-дверный хэтчбек (крышка багажника открывается у него вместе со стеклом). В отличие от уже упомянутого прародителя сегмента представитель Ингольштадта выпущен только во втором поколении, однако выглядит еще интереснее: прямо-таки скульптурные формы его кузова привлекают гораздо больше внимания окружающих. Вот и во время нашего тест-драйва CLS публика воспринимала спокойно, в то время как A7 постоянно вызывал ажиотаж, где бы мы на нем ни появлялись.

Пока «А-седьмая» продается у нас с одной-единственной силовой установкой – 3-литровым 340-сильным бензиновым V6 с турбонаддувом, работающим вместе с 19-сильным электромотором. Автомобиль оснащается 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. Начальная цена – 4 410 000 рублей. В будущем обещают модификацию с 3-литровым турбодизелем мощностью 286 л.с., полным приводом и 8-диапазонным «автоматом».

В противоположность конкуренту Mercedes-Benz CLS пришел в Россию во всеоружии – аж в пяти модификациях. Два турбодизельных двигателя, а точнее, один, но в разной степени форсировки – агрегат объемом 3 л развивает 249 либо 340 л.с. Затем идет 2-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 299 л.с., которому помогает 14-сильный электродвигатель. И, наконец, две версии 3-литрового бензинового агрегата, выдающие 367 и 435 л.с. В обоих случаях в помощниках у них электромотор мощностью 22 л.с. Более того, эти два варианта помимо турбокомпрессоров оснащаются электрическими турбинками, дующими прямо с холостых оборотов и ликвидирующими турбопаузу! Стоит отметить также, что у Mercedes-Benz теперь 6-цилиндровые двигатели рядные (те, что 3-литровые), в то время как раньше были V-образные. Все модификации имеют полный привод и 9-диапазонный «автомат». Разброс цен на начальные комплектации – от 4 760 000 до 6 200 000 рублей.

В нашем тесте участвует наиболее близкая по отдаче 340-сильному двигателю Audi версия Mercedes-Benz мощностью 367 л.с. Близкая по отдаче, но не по цене: если, как мы говорили, цены на А7 начинаются с 4 410 000 рублей, то данная модификация CLS стоит не менее 5 390 000 рублей – дороже почти на миллион! Посмотрим, есть ли смысл переплачивать за трехлучевую звезду на решетке радиатора.

Царство гаджетов

Наши соперники пытаются перещеголять друг друга по количеству экранов в салоне. В Mercedes-Benz перед глазами водителя огромный двойной экран, на руле мини-тачпады, а на центральном тоннеле более крупный тачпад и круглый селектор. В Audi экранов уже три, а физических кнопок практически нет. Выглядит прекрасно, но во время движения пользоваться сенсорными экранами, пусть и с хорошей тактильной обратной связью, сложновато. Впрочем, у обоих соперников столько электронных ассистентов, что, если заблудишься в дебрях меню и перестанешь смотреть на дорогу, скорее всего, ничего страшного не произойдет – автомобили сами затормозят и выберут нужную траекторию.

Интерьеры машин совершенно разные: Mercedes-Benz похож на уютную гостиную, Audi же напоминает дорогой офис. По качеству отделочных материалов в лидеры выходит представитель Ингольштадта, да и собран А7 Sportback лучше – в CLS расстраивают дверные и передняя панели, «дышащие» при нажатии и поскрипывающие. На этом фоне салон Audi кажется незыблемым монолитом.

Посадка за рулем в обоих случаях низкая, спортивная. Несмотря на это, и в CLS, и в А7 из-за покатой крыши потолок нависает над головой даже на передних сиденьях. Опционное мультиконтурное кресло Mercedes-Benz довольно жесткое, имеет отличный профиль и мощную боковую поддержку, тесную даже в самом «распущенном» состоянии. В Audi сиденье не менее удобно по профилю, при этом мягче по набивке и заметно просторнее для габаритных седоков.

Больше места в «семерке» и на втором ряду. Так, если человек ростом 180 см настроит переднее кресло для себя и пересядет назад, перед его коленями в Mercedes-Benz останется порядка 10 см, а в Audi – все 15. При этом над головой в А7 есть зазор примерно 3 см, а в CLS при прямой посадке макушка упрется точно в потолок. Выход у пассажира Mercedes-Benz один – сползти вперед. К тому же диван у представителя трехлучевой звезды имеет короткую подушку. У «властелина колец» подушка длиннее, да и спинка удобнее по форме. То есть в A7 на втором ряду можно без проблем ездить на дальние расстояния, в то время как седокам CLS придется мириться с теснотой, если их рост выше 175 см. Да и с «климатом» в Audi дела обстоят лучше – он раздельный, тогда как у соперника сзади однозонная климатическая система.

По объему багажного отделения опять лидирует представитель Ингольштадта, к тому же грузить поклажу в него легче благодаря большой пятой двери (против короткой крышки багажника у конкурента). В обоих автомобилях можно сложить задний диван, при этом образуются ровные площадки. А в подполье, также у обоих, нет никакого намека на запасное колесо. В случае прокола Mercedes-Benz рассчитывает на шины типа Runflat. Вернее, должен был рассчитывать, так как у нашего тестового экземпляра покрышки оказались обычные. Для Audi и вовсе Runflat не предусмотрен. Так что в нашем случае надежда только на баллончики с герметиком, которыми оснащены тестовые экземпляры. Если не поможет, придется вызывать эвакуатор.

Спортивные наклонности

Новый двигатель CLS с электрической турбинкой реагирует на «газ» незамедлительно, словно объемный «атмосферник», хотя в начале движения педаль акселератора немного задемпфирована в соответствии с философией бренда. Разгон по-настоящему впечатляет, а автоматическая трансмиссия бодро и незаметно «шинкует» передачи. И, наконец-то, у «шестерки» от Mercedes-Benz появился приятный тембр – все-таки рядный мотор звучит гораздо лучше V-образного. Словом, настройки силового агрегата и «автомата» великолепны даже в «стандартном» режиме. При включении же «спорта» машина становится еще резвее и по-хорошему «голосистее», при этом без экстремизма.

В Audi двигатель V-образный, и электрической турбинки у него нет. А коробка передач роботизированная. Как результат, реакции на нажатие педали «газа» имеют запаздывание, на низких скоростях помноженное на торможение коробки, которая сверх меры бережет сцепления (хорошо хоть типичных для «робота» подергиваний нет). В транспортном потоке трансмиссия держит максимально высокие передачи и даже в «динамичном» режиме не спешит включать пониженные, если не поехать действительно агрессивно. И лишь когда начнешь «валить на все деньги», тандем мотора и «робота» становится близок к идеалу. Заводного звука от силового агрегата, правда, не добьешься, даже если крутить его до отсечки. Двигатель «поет» довольно пресно и очень тихо. Так что по управлению разгоном А7 проигрывает сопернику практически вчистую.

Зато по поведению на дороге наши соперники друг друга стоят, хотя и исповедуют разную философию. Казалось бы, более спокойным должен быть Mercedes-Benz. Но ничего подобного! Его тяжелый и очень острый (2,25 оборота от упора до упора) руль моментально отзывается на движение рук водителя, причем настолько быстро, что временами переруливаешь, попросту не ожидая такой остроты. У соперника баранка легкая, и даже в «динамичном» режиме она легче, чем у Mercedes-Benz в «комфорте». На парковке руль Audi такой же острый, как у конкурента, но на скорости в поворотах хэтч­бек ведет себя адекватнее и «прозрачнее». Все потому, что здесь стоит активное рулевое управление, которое с ростом темпа «распускается».

Управляемость Audi близка к идеалу. Автомобиль прекрасно держит прямую на высокой скорости и беспрекословно выполняет команды водителя на извилистой трассе. Причем все действия исполняет легко, без напряжения. Mercedes-Benz так же хорошо стоит на прямой, а в виражах даже более собран, чем ингольштадтский конкурент. И, что удивительно, быстро ехать хочется именно на CLS, в то время как его соперник диктует спокойную манеру езды.

Многокамерная пневматическая подвеска Mercedes-Benz спокойно справляется с волнистым покрытием, однако неровности с острыми краями пересчитывает излишне подробно. Не способствуют плавности хода и 20-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной.

У Audi диски и вовсе 21-дюймовые. Но, вопреки опасениям, А7 едет очень комфортно даже на столь неподходящей «обувке»: за все время теста машина не получила ни одного резкого удара на кузов, что при таком исполинском размере колес кажется удивительным. Особенно поражает это на фоне соперника, иногда вызывающего ощущение, что колеса у него сделаны из хрусталя.

Если бы мы ставили в нашем сравнительном тесте баллы за различные характеристики машин, то выиграл бы Audi A7 Sportback как более комфортабельный и просторный автомобиль с отличной управляемостью. Но не всегда баллы отражают действительность: Mercedes-Benz дарит эмоции, которые не передаются никакими цифрами. А какой у него мотор! Словом, нашей экспертной группе победителя в этом тесте выбрать так и не удалось.

Технические характеристики Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro Габариты, мм 4969х1908х1422 Колесная база, мм 2926 Диаметр разворота, м нет данных Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 535 Снаряженная масса, кг 1890 Тип двигателя V6, бензин, турбо Рабочий объем, см3 2995 Макс. мощность, л.с./об/мин 340/5000–6400 Макс. момент, Нм/об/мин 500/1370–4500 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Шины спереди/сзади 225/55 R18 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,3 Расход топлива (средний), л/100 км 6,9 Объем бака, л 63

Технические характеристики Mercedes-Benz CLS 450 4Matic Габариты, мм 4988х1890х1435 Колесная база, мм 2939 Диаметр разворота, м нет данных Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 490 Снаряженная масса, кг 1940 Тип двигателя L6, бензин, турбо Рабочий объем, см3 2999 Макс. мощность, л.с./об/мин 367/5500–6100 Макс. момент, Нм/об/мин 500/1600–4000 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 245/45 R18 – 275/40 R18 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 4,8 Расход топлива (средний), л/100 км 7,8 Объем бака, л 80