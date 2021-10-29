Представлен новый Mercedes SL

Интересный факт - данная модель полностью разрабатывалась подразделением AMG. Более того, автомобиль не имеет ничего общего со спорткаром прошлого поколения

Во-первых, у автомобиля практически весь кузов выполнен из алюминия, но в некоторых местах применяются сталь и различные композиты. Вообще немецкие инженеры поставили перед собой цель максимально снизить вес автомобиля. Отметим, что весь кузов весит всего лишь 280 килограммов.

Интересно дела обстоят и с двигателем. На момент дебюта автомобиль получил двигатель V8 с двойным турбонаддувом и мощностью в 476 лошадиных сил. Этот двигатель ставится на многие другие автомобили марки, но для SL его доработали – поставили новые интеркулеры и изменили вентиляцию картера.