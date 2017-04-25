В фургоне Mercedes-Benz Vito утилитарная основа органично соединена с технологичностью и премиальным исполнением. Этот малотоннажник убедительно доказывает, что рутинные транспортные задачи можно и следует решать с комфортом

Приобретая коммерческий транспорт премиального автопроизводителя, клиент вправе рассчитывать на уникальные преимущества, проистекающие из высокой репутации и передовых ноу-хау бренда. Фургон Mercedes-Benz Vito – наглядный пример такого положения вещей.

Этот LCV имеет сразу три версии привода, широкую линейку бензиновых и дизельных моторов (от 88 до 190 л.с.), два варианта колесной базы и три варианта длины. А вот высота фиксирована – 1910 мм (+48 мм с опционными рейлингами на крыше), благодаря чему Vito без проблем заезжает в подземные гаражи и на автомойки. В то же время автомобиль выглядит дорогим и престижным. Несмотря на свою утилитарную суть, он – полноценный представитель «семьи» Mercedes-Benz. Что, кстати, подтверждает и щедрый набор вспомогательных систем и систем безопасности. В их числе – ABS, противооткатная система, отключаемая система стабилизации, система противодействия боковому ветру, опциональные системы контроля рядности, слепых зон и предотвращения столкновений. Словом, модель предлагает даже больше, чем диктует житейская целесообразность.

Широкая душа

Кузов героя нашего теста – заднеприводного цельнометаллического фургона (ЦМФ) со средней длиной – имеет формы, работающие на аэродинамику. Коэффициент его лобового сопротивления (Сx) 0,32 – чрезвычайно низкий для автомобилей этого сегмента. Некрашеные бамперы, черные ручки дверей и корпуса зеркал, а также задняя подъемная дверь (опционно доступны распашные створки) подчеркивают рабочие навыки «немца», а многоспицевые легкосплавные колесные диски добавляют Vito изящества. Штатно предлагается правая сдвижная дверь. Ее проем широк настолько, что можно загружать европоддоны поперек. А опционная вторая сдвижная дверь (по левому борту) делает процесс погрузки/разгрузки более гибким.

Если же требуется еще больше технологичности, безопасности и мерседесовского лоска, то можно заказать, к примеру, блок-фары и задние фонари со светодиодной системой освещения. Фронтальная оптика за доплату предлагается и в адаптивном исполнении.

Салон грузового Vito – гимн рациональности. В отличие от интерьера V-Class здесь нет стилевой отсылки к легковым Mercedes-Benz. Исключение составляет разве что мультифункциональный руль, регулируемый в двух плоскостях. Приборная панель выглядит по корпоративным меркам даже несколько простовато. Зато вы получаете прекрасно читающиеся циферблаты в черно-белой гамме и крупный бортовой компьютер с индикацией времени, расхода топлива, температуры за бортом и, как в нашем случае, со значками систем слежения за степенью усталости водителя и контроля рядности. Водительское сиденье обладает на удивление мощной боковой поддержкой и в меру мягким наполнителем. Сдвоенные пассажирские кресла имеют менее выраженный профиль, но почти столь же удобны. Все три обшиты износостойкой тканью, бонус – опциональная функция многорежимного обогрева.

Такая работа

Владельцы обязательно оценят, что в Vito много вещевых ниш и ящиков, пластик интерьера качественный и панели подогнаны идеально. Из минусов же отмечу небольшой диапазон продольной регулировки водительского кресла: подать сиденье далеко назад не получается – спинка упирается в металлическую перегородку. Поэтому посадка высоких седоков может быть лишь строго вертикальной. Расстроило также отсутствие крючков для верхней одежды. Что помешало предусмотреть их на стенке перегородки между кабиной и кузовом? А еще я не обнаружил ни одного салонного зеркала, даже в солнцезащитных козырьках, они, как выяснилось, доступны только в виде опции. Можно заказать остекленные перегородку и заднюю дверь, тогда над лобовым стеклом пропишется и зеркало заднего вида.

В багажном отделении автомобиля есть где развернуться. Причем в буквальном смысле слова. Максимальная площадь загрузки составляет 4,38 кв. м. Это означает, что фургон способен вместить до трех европоддонов, которые фиксируются при помощи напольных проушин или опционных крепежных реек в полу и на боковых стенках. Максимальная длина грузов – 2,831 м, причем длинномеры загоняются буквально под сиденья кабины – для этого под межсалонной перегородкой предусмотрена глубокая ниша.

Помимо разнообразных устройств фиксации багажа можно заказать светодиодный светильник во всю ширину кузова (монтируется в задней части крыши и освещает грузовой отсек ярче, чем стандартный плафон). Штатно предлагается частичная отделка боковых стенок ударопрочной фанерой. Предусмотрен и заказ фанерной обивки во всю высоту кузова, а также износостойкого деревянного пола.

Грузоподъемность фургона зависит не только от типа привода, но и от характеристик подвески. Скажем, тестовый автомобиль со стандартным шасси способен взять на борт 920 кг, но если вы закажете усиленный вариант ходовой части, то грузоподъемность возрастет до внушительных 1289 кг.

Хозяин положения

За рулем фургона чувствуешь себя, как на капитанском мостике. Кресла установлены высоко, дорога просматривается далеко вперед, передние стойки лишь минимально ограничивают обзор. Внешние зеркала по меркам сегмента не самые крупные, но вполне информативные. Тем не менее к маневрированию задним ходом нужно приноровиться. Лично мне не хватало как минимум датчиков парковки (опция), а еще лучше – тоже опциональной камеры заднего вида.

Впрочем, несмотря на свои солидные габариты и небольшую площадь остекления, фургон Vito чувствует себя в городском трафике уверенно. Диаметр разворота тестового автомобиля составляет всего 11,8 м, руль на удивление легкий, информативный и острый (примерно 2,5 оборота от упора до упора). На парковке его можно крутить буквально одним пальцем. При этом по мере набора скорости баранка предсказуемо тяжелеет, что добавляет уверенности и вызывает уважение к мерседесовской инженерной школе.

Впечатления от 2,2-литрового 163-сильного дизельного двигателя тоже позитивные. Сочная тяга на «низах» не улетучивается по мере набора скорости, поэтому маневры в черте города получаются энергичными, да и с обгонами на трассе тоже никаких проблем. Посетовать можно лишь на то, что приходится активно орудовать рычагом 6-ступенчатой «механики» – передачи «нарезаны» довольно мелко.

Но главный комплимент нужно сделать характеристикам подвески. Разработчики конкурирующих марок, как правило, настраивают ходовую часть более жестко – с прицелом на эксплуатацию основательно загруженных машин. На выходе получаем тряску и звуковой дискомфорт на разбитой дороге. Ничего подобного в случае с Vito не наблюдается. Во время теста я целенаправленно переезжал «лежачих полицейских», дорожные стыки и бугристую наледь. Ходовая часть всякий раз сглаживала неровности, несмотря на то, что кузов был пуст. При частичной загрузке грузового отсека плавность хода возросла в еще большей степени. Все в порядке и с шумоизоляцией: звук двигателя и аэродинамический гул успешно отфильтровываются, различимы разве что удары мелких камней о колесные арки и шорох шин.

Нюансы

Наконец, стоит сказать о плюсах и минусах заднеприводной компоновки Vito. В сухую погоду такой автомобиль – абсолютное благо, особенно когда приходится решать задачи, связанные с большими нагрузками или буксировкой тяжелых прицепов. Однако на скользких дорогах, снежной зимой, фургон теряет часть своих летних преимуществ. Старты становятся вялыми, а при отключении системы стабилизации моментально развивается занос. Нужно проявлять максимум внимания при выездах из нерасчищенных от снега дворов и при прохождении поворотов.

Что же касается «цены вопроса», то за автомобиль, подобный побывавшему у нас на тесте (со средней длиной, задним приводом, 2,2-литровым 163-сильным дизельным мотором и «механикой»), сегодня просят 2 218 000 рублей. Для сравнения: удлиненный Volkswagen Transporter (с передним приводом, 2-литровым 140-сильным дизелем и «механикой») обойдется в 2 402 700 рублей, а удлиненный Fiat Ducato (с перед-ним приводом, 2,3-литровым 130-сильным дизельным агрегатом и тоже «механикой») – в 1 720 000 рублей.

Выбор, как говорится, за клиентом. Отметим лишь, что Mercedes-Benz Vito c возможностью выбора из трех вариантов привода (передний, задний, полный) и широкой линейкой агрегатов является едва ли не уникальным предложением на рынке. А значит, при его покупке можно подобрать рабочий инструмент под любые нужды.

Технические характеристики Mercedes-Benz Vito 116 CDI MT6 L2 Габариты, мм 5140х1928х1910 Колесная база, мм 3200 Диаметр разворота, м 11,8 Объем багажника, л 6,3 Снаряженная масса, кг 1761 Тип двигателя L4 дизельный турбированный Рабочий объем, куб. см 2143 Макс. мощность, л.с./об/мин 380/1400–2400 Макс. момент, Нм/об/мин 480/1700–5850 Привод задний Трансмиссия 6-ступенчатая механическая Макс. скорость, км/ч нет данных Время разгона 0–100 км/ч, с нет данных Расход топлива (средний), л/100 км 6,8 Объем бака, л 57