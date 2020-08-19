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19 авг 2020

Mercedes-AMG A 45 S провалил «лосиный тест»

Mercedes-AMG A 45 S провалил «лосиный тест»

Хот-хэтч не справился с маневрами на скорости выше 75 километров в час. В любом случае, это не первый и не единственный автомобиль, который пасует перед «лосясми»

Испанское издание 77km.com опубликовало видео с «лосиным тестом», в котором поучаствовал спортивный хэтчбек Mercedes-AMG A 45 S 2020 модельного года. Автомобиль справился с резкими маневрами на скорости 75 километров в час – такой же результат продемонстрировали Honda CR-V и Renault Captur. Для сравнения, Toyota Supra прошла испытание на скорости 77 километров час, а Mercedes-Benz CLA 2019 года выпуска – только на скорости 66 километров в час.

Вот тут-то и кроется подвох, так как попытка ускориться до 77 километров в час провалилась: хэтчбек демонстрировал излишнюю поворачиваемость на въезде. К тому же результату привел маневр на скорости 76 километров в час – автомобиль сбил конус виляющей кормой. 

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