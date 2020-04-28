Тюнеры хотят вознести Mercedes на вершину славы

Немецкое ателье Posaidon представило несколько пакетов доработок для Mercedes-AMG A 45 S - мощнейшего и быстрейшего серийного хот-хэтча. Тюнеры сделали модель ещё мощнее и быстрее

Для версии RS 525 самый мощный серийный четырёхцилиндровый двигатель в мире форсировали с 421 л.с. (500 Н•м) до 525 л.с. и 600 Н•м. С такими доработками время разгона до «сотни» сократилось с 3,9 до 3,4 секунды, а максимальная скорость выросла до 324 км/ч вместо 270 км/ч. Для сравнения: новый кабриолет Ferrari Portofino с 600-сильным 3.9 V8 разгоняется до «сотни» за 3,5 секунды, а его максималка — 320 км/ч.

Владельцам A 45 S, которые не хотят менять турбину, Posaidon предлагает базовый вариант доработок. В этом случае мощность «турбочетвёрки» увеличивается до 465 л.с. (560 Н•м) только за счёт изменений софта. В таком виде хот-хэтч разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды и набирает 318 км/ч. Помимо увеличения мощности двигателя, тюнеры работают над модернизацией тормозной и выпускной систем.