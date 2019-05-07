С какой-то маниакальной одержимостью дизайнеры модели второго поколения кроили ее кузов именно на 50 мм, то отрезая их, то вдруг добавляя. Мы попытались выяснить, как эти упражнения отразились на характеристиках машины

Все-таки до чего же важен случай! Вот и сейчас, не окажись на маршруте моего тест-драйва временного знака «Проезд запрещен», коварно установленного в одной из баварских деревушек, я не поехал бы в объезд. И не узнал бы, как автомобиль ведет себя в нетипичных для него условиях: на пыльной и ухабис­той грунтовке, петляющей в перелесках, на узеньком – едва-едва для одной машины – серпантине, вьющемся по холмам, в переулках ферм, где нужно разъезжаться с тракторами и грузовиками. И все это – в максимальном темпе, поскольку следовало уложиться в плотный график. Но я рад, что сложилось именно так. По крайней мере, мне теперь понятно, кому и зачем лучше всего подойдет этот автомобиль. Впрочем, по порядку.

Будем вешать в граммах?

Стремясь не показаться сумасшедшим, дизайнер нового CLA с жаром разъясняет, что «волшебные пятьдесят миллиметров» (цитата) – не пунктик и не помешательство, а вполне осознанный и необходимый выбор. Причем не только облагородивший внешний вид машины, но и повысивший ее комфорт, практичность, ходовые качества.

Вот, например, понизили линию капота, попутно сузив фары, и CLA Coupe второго поколения стал выглядеть энергичнее своего предшественника (а заодно показатели аэродинамики улучшились). Прибавили ширину кузова – и почти на пять сантиметров увеличилось пространство на уровне локтей задних пассажиров. Как красоте, так и повышению ездовых характеристик служит увеличение длины кузова и ширины колеи сзади.

Впрочем, пресловутые 5 см – в большей степени фигура речи, фишка, заготовленная для журналистов. Ведь на самом деле ни в одном из случаев те самые 50 мм в точности не выдержаны – где-то их лишь 48, где-то – 53, 55 или 44. Более того, по некоторым показателям отличия от автомобиля первой генерации вообще мизерные. Так, пространства над головой в задней части салона прибавилось всего на 3 мм, а высоту кузова понизили на 2. Уменьшив на 1 мм (!) зону для ног спереди, компоновщики добавили тот же миллиметр задним седокам. Колесная же база нового четырехдверного купе прибавила добрых 30 мм, а к ширине колеи спереди и вовсе накинули 63.

Все это говорит о тщательности, с которой штутгартцы подошли к созданию второго поколения модели. Что объяснимо: за пять лет автомобили CLA Coupe и CLA Shooting Brake приобрели более 750 тыс. человек, причем, как правило, они на добрых 10 лет моложе, нежели средний покупатель Mercedes-Benz. То есть оправдывается расчет на то, что модель становится входным билетом, пропуском в мир бренда, тем самым формируя лояльную аудиторию на будущее. Да и у других марок этот автомобиль переманивает клиентуру. Так что приходится все выверять до миллиметра – упаси бог ошибиться, выпустить плохой продукт.

В поисках пяти отличий

Унификация – и радость, и беда автоиндустрии. Радость для производителя: создал одну платформу, гамму агрегатов, элементы интерьера – и знай себе клепай вроде бы разные машины, на деле отличающиеся в основном лишь внешне. Беда же для автомобилистов, желающих разнообразия, индивидуализации. Хотя и это спорно: чем плохо, что разные продукты бренда имеют одинаковую эргономику, настройки кресел, «климата» или мультимедиа, где все понятно и привычно даже в том случае, если вы пересели в модель классом выше или ниже? Хуже, когда все это приходится «открывать» заново, не находя и потому не используя те или иные функции.

Сев в новый CLA Coupe, я понимаю: все это уже знаю! Причем буквально все – до кнопочки, до рычажка, до ящичка. Да, изнутри это Mercedes-Benz A-Class новой генерации, вышедший на дороги ранее. Тот же длиннющий сдвоенный планшет с великолепной графикой и цветопередачей, объединяющий «приборку» и «мультимедийку», та же пятерка дефлекторов воздуховодов в виде турбин и панелька с клавишами «климата» под тремя средними из них, те же настройки кресел, рулевого колеса и, разумеется, интерьер-ассистента MBUX – системы жутко умной и продвинутой. Ну, разве что она стала еще умнее.

Так, в голосовом режиме она теперь отвечает не только на какие-то простенькие вопросы, но и на весьма «закрученные». Например, вы можете спросить: «Какие есть поблизости рестораны, где были бы рады и детям, но не китайские и не японские?» Или поинтересоваться, как завершила матч любимая команда. А то и выяснить, сколько жира содержится в авокадо. Жаль только, что пока до такой степени «глубокие» беседы возможны лишь на американском рынке – ключевом для модели CLA, но немцы обещают вскоре предложить опцию и европейцам (кстати, управление жестами тоже остается). Другая новость, касающаяся MBUX, состоит в том, что этот ассистент отныне распознает голос, который должен отдавать ему команды: тот, кто последним активировал систему, сказав ей «Привет, Mercedes», и может управлять ею. А никакой другой шутник уже не сумеет «приколоться», решив сбить электронику с толку.

О салоне следует сказать, что спереди все замечательно – кресла, эргономика, простор, обзорность. А вот на втором ряду взрослым (особенно высоким) делать нечего: потолок на макушку почти давит (по крайней мере в версиях со стеклянным люком в крыше), коленям и ступням тесно. Профиль сидений на втором ряду весьма неплох, у пассажиров есть свои дефлекторы (все те же «турбинки») климатической системы. Багажник же стал на десяток литров меньше прежнего, хотя и остается достаточно вместительным (но надо понимать, что тут не предусмотрена запаска). Зато сразу на 26 см расшили проем отсека и складывать в него чемоданы теперь проще.

Пасторальные… гонки

Итак, по воле запрещающего знака съезжаю с добротной бюргерской дороги и углубляюсь в дебри сельской Баварии. В те самые, о которых рассказал в начале, – с не по немецки раздолбанной грунтовкой, с не поддающимися логике виражами практически на ровном месте, с экономией асфальта, не позволяющей разъехаться двум малолитражкам. Одна радость – здесь почти никого нет и я могу гнать практически во весь опор турбированного 1,4-литрового 163-сильного бензинового агрегата, установленного под капотом версии CLA 200 (в России его дефорсируют до 150 л.с.).

Надо сказать, автомобиль вызывает у меня неоднозначные эмоции. Руль, совершающий 2,6 оборота от упора до упора, чрезвычайно точен – колеса моментально реагируют на всякое движение моих рук, педаль акселератора на редкость чуткая, мотор эластичный, мощный, тормоза надежные. А вот шасси не назовешь суперкомфортным – неровности «немец» отрабатывает жестковато, да и энергоемкость невысокая (на паре-тройке ям едва до пробоя не дошло). Тут, правда, следует учесть, что красоты ради мерседесовцы оснастили этот CLA 19-дюймовыми низкопрофильными шинами, что, разумеется, для неасфальтированных и разбитых трасс не лучший вариант (благо клиент может выбирать начиная с 16-дюймовых).

Зато на шоссе CLA Coupe прекрасен. Расширенная (на пресловутые 5 см) колея дает возможность с уверенностью проходить связку виражей, 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями работает совместно с мотором почти безупречно (разве что при резком старте и обгоне буквально на несколько мгновений зависает), шумоизоляция хорошая. Удовольствия добавляют некоторые элементы беспилотников (ассистент удержания в полосе движения, автоматическое торможение в случае возникновения препятствия по курсу), а также классная функция «дополненной реальности». Это когда перед дорожной развязкой с камеры под лобовым стеклом на монитор выводится изображение, где стрелками и надписями следуют команды, куда именно вам необходимо повернуть, – своего рода суфлер навигатора. Важно, что с лета 2019-го опция будет работать и в России.

С грядущим летом связаны и все основные новости для тех россиян, которым интересен новый Mercedes-Benz CLA Coupe. В июне дилерам начнут поступать версии CLA 200 Sport, которые предлагаются от 2 500 00 рублей, а с августа станут доступны и 2-литровые 224-сильные CLA 250 4Matic Sport по ценам от 2 900 000 рублей.

Что же касается того, кому модель подойдет лучше всего, то для меня вывод очевиден: это автомобиль для молодых мужчин и женщин, амбициозных горожан, скорее всего, еще не имеющих детей, но любящих драйв и высокотехнологичные «примочки», а также повышенное внимание к своей персоне. Не знаю, в какой степени это совпадает с мнением штутгартских маркетологов, да для меня оно и неважно – имею ведь я право на собственную точку зрения. Ее и сообщаю.



Технические характеристики Mercedes-Benz CLA 200 Габариты, мм 4688х1830х1439 Колесная база, мм 2729 Объем багажника, л 460 Снаряженная масса, кг 1420 Тип двигателя бензиновый L4, турбо Рабочий объем, см³ 1332 Макс. мощность, л.с./об/мин 163/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1620 Привод передний Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Макс. скорость, км/ч 229 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,2 Расход топлива (средний), л/100 км 5,3 Объем бака, л 48