Mercedes CLA Shooting Brake готовится к производству

Совсем недавно мы говорили, что новый CLA покажут на технологической выставке в Лос-Анджелесе, а сейчас уже появилась информация о том, что его собрат в кузове Shooting Brake тоже готовится к производству

По предварительной информации, автомобиль должен появиться позже обычного CLA примерно на пару месяцев. На фото он очень замаскирован, однако отсутствие поддельных пластиковых панелей кузова и наличие серийных фар и задних фонарей намекают на то, что этот автомобиль близок к серийному образцу. Кстати, по размерам новый CLA Shooting Brake будет больше, чем его предшественник, однако стремительный силуэт сохранится.

Что касается технической части, то вся агрегатная составляющая должна перекочевать с обычного A-Class. Причем версии AMG также появятся. В вопросах оснащения особое внимание надо уделить одному компоненту - мультимедийной системе, которая получит ряд «умных» решений: от распознавания жестов и так называемых «непрямых» голосовых команд до технологии дополненной реальности для навигационного комплекса.