Mercedes-Benz CLA Shooting Brake обзавелся AMG-версией

«Бюджетное» семейство Mercedes-AMG с индексом 35 пополнилось новой моделью — CLA 35 4Matic Shooting Brake. Технически универсал ничем не отличает от представленного ранее седана

Да, под капотом заряженного универсала расположился, аналогично седану, двигатель— 2,0-литровый турбомотор (306 сил и 400 Нм момента), который совмещен с семиступенчатым «роботом» DCT и полным приводом 4Matic. Он, в свою очередь, способен передавать до 50 процентов момента на заднюю ось. Динамика разгона у Mercedes-AMG CLA 35 4Matic Shooting Brake такая же, как у седана CLA 35 4Matic — 4,9 секунды до 100 километров в час. Это на 0,1 секунды медленнее седана A 35 4Matic. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Что касается отличий заряженного универсала от своего обычного собрата, то CLA 35 4Matic Shooting Brake имеет увеличенную жесткость кузова на кручение: впереди установлены две диагональные распорки, а под двигателем — алюминиевая панель. В подвеске заменены рычаги, пружины и амортизаторы, которые за доплату могут быть электронноуправляемыми.