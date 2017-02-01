Компания Mercedes-Benz выводит на рынок новую модификацию модели E-Class, названную All-Terrain, что означает «вездеходный». В соответствии с именем автомобиль получил технические и косметические изменения. А вместо ключа зажигания он использует… смартфон

Да-да, теперь машину можно «сконнектить» со своим смартфоном. Достаточно приблизиться с ним к двери (при этом держа смартфон в кармане), коснуться ручки – и All-Terrain откроет замки. А можно и не приближаться! Просто остановиться на некотором расстоянии, с помощью специальной программы завести двигатель и… выгнать автомобиль из гаража, пользуясь телефоном как пультом дистанционного управления. Причем All-Terrain способен таким образом ездить не только вперед-назад, но и поворачивать – в отличие от новых BMW 5-й и 7-й серий. Словом, любителям гаджетов понравится. В салоне же можно положить смартфон в специальную нишу на центральном тоннеле, и он будет заряжаться без проводов. Впрочем, эти функции есть и у других E-Class, поэтому важнее поговорить об отличиях версии All-Terrain.

Индивидуальные особенности

Выпуск этой модификации напрашивался давно. В данном классе уже много лет выпускаются такие модели, как Audi A6 Allroad и Volvo V80 Cross Country (в новом поколении V90 Cross Country). Вот и Mercedes-Benz решил войти в рыночную нишу, где все еще совсем немного игроков. Рецепт изготовления довольно прост: в обычном E-Class слегка увеличивается дорожный просвет и навешиваются новые, более брутальные (а-ля внедорожные) бамперы. Получается нечто среднее между универсалом и кроссовером. Это машина для тех, кто хочет изредка съезжать с асфальта, но не желает ездить на кроссовере, так как последний при всех его плюсах не будет управляться так же хорошо, как легковой автомобиль.

Вот и All-Terrain получил новый «боди-кит» в стиле кроссоверов Mercedes-Benz. Теперь оба бампера сверкают хромированными окантовками, намекающими на металлическую защиту, а у колесных арок появились пластиковые накладки, визуально увеличивающие их размер. Кроме того, автомобиль приобрел колеса большего диаметра, чем у стандартных седана и универсала E-Class.

Например, при одинаковой размерности колесных дисков (минимум 19 дюймов для All-Terrain) профиль шин у нашего подопечного на 5% выше, что сразу дает выигрыш в дорожном просвете в 14 мм. Вдобавок к этому сам кузов «сидит» на 15 мм выше, что в сумме дает довольно-таки неплохие 29 мм прибавки по сравнению со стандартными полноприводными седаном и универсалом на пневмоподвеске. Правда, заявленные цифры по дорожному просвету не особенно велики. Так, в «спортивном» режиме клиренс составляет 121 мм, в нормальном – 136 мм, а в «вездеходном» – 156 мм. Но есть подозрение, что реальные показатели выше заявленных.

Кроме того, если у обычного E-Class подвеска может быть пружинной, то для All-Terrain уже в «базе» идет многокамерная пневматическая Dynamic Body Control, позволяющая в широких пределах менять поведение автомобиля на дороге. И, конечно же, все версии All-Terrain исключительно полноприводные с распределением тяги 45:55 в пользу задней оси.

Также в базовой комплектации машина оснащается системой Dynamic Select, позволяющей выбирать режимы движения. По сравнению с обычными седаном и универсалом она имеет дополнительный режим All Terrain, в котором автоматически до максимума увеличивается клиренс. В этом положении кузов находится до скорости 35 км/ч, а при ее превышении опускается на 20 мм до нормального положения. Обратно же поднимется тогда, когда скорость снизится ниже 20 км/ч.

Помимо максимального дорожного просвета в режиме All-Terrain меняются алгоритмы работы системы стабилизации и противобуксовочной системы для более уверенного движения при плохом сцеплении с дорогой. Кроме того, мерседесовцы озвучили глубину преодолеваемого брода – она составляет 300 мм. Показатель, конечно, небольшой для внедорожника, но для кроссовера вполне приличный.

И, разумеется, All-Terrain оснащен множеством электронных ассистентов. Автомобиль обучен практически самостоятельно двигаться по шоссе, подруливая в небольших углах без участия водителя, и перестраиваться из ряда в ряд. Главное, водитель периодически должен касаться рулевого колеса, иначе ассистент отключится. Еще он умеет сам останавливаться перед выскочившим на дорогу пешеходом или двигающимся в поперечном направлении транспортом. Имеется система автоматической парковки, причем водитель даже не должен жать на педали.

Двигатели для E-Class All-Terrain предлагаются только турбодизельные. Это 2-литровый агрегат мощностью 194 л.с. и 3-литровый мотор, развивающий 258 л.с. Оба будут предложены в России, только отдачу 3-литровой версии, возможно, снизят до 249 л.с. Продажи начинаются весной 2017 года. Ближе к этому моменту станут известны и цены.

Старый знакомый

В салоне All-Terrain почти не отличается от обычного E-Class. Разве что на правый экран можно вывести недоступную для других модификаций картинку с информацией об угле поворота рулевого колеса, уровне пневматической подвески, углах крена и наклона кузова, положении педалей акселератора и тормоза и компасом. В остальном это тот же E-Class, поражающий великолепной графикой информационных дисплеев и отличным качеством отделочных материалов, особенно в варианте с кожаной отделкой передней панели.

Для салона предлагаются две линии исполнения – Avantgarde и Exclusive. В «авангарде» стоят спортивные сиденья с ромбовидной прострочкой и увеличенной боковой поддержкой. Но мне с моими 100 кг веса в них тесновато даже в самом «распущенном» состоянии этой самой поддержки. А вот из комфортных кресел «эксклюзива» не хотелось выходить. Набивка тут чуть мягче, а боковая поддержка не столь крепкая, хотя и она держит хорошо. Геометрия посадки идеальна, эргономика отличная, только надо привыкнуть к двум «тачпадам» на руле, с помощью которых можно управлять двумя экранами «приборки».

Второй ряд кресел не менее гостеприимен, чем у седана. Диван удобен, но подушка могла бы быть и подлиннее. Предлагается отдельная климатическая система. Спинка дивана имеет регулировку, но она не для пассажиров, а для… багажа. Дело в том, что спинку нельзя откинуть, а как раз наоборот – можно только поставить более вертикально, что даст выигрыш 30 л в объеме багажного отсека. В этом случае он составит 670 л. Если же сложить спинки заднего дивана, объем багажника достигнет уже 1820 л.

По дорогам и без них

На этот тест я получил обе модификации. В первую очередь занимаю место за рулем 2-литровой 194-сильной версии. Двигатель шикарный – практически незаметен на холостых оборотах, тих на «верхах» и отличается прекрасной тяговитостью. К тому же мотор прекрасно ладит с 9-диапазонным «автоматом». И лишь 4-цилиндровый тембр (если выключить музыку и прислушаться) кажется не очень солидным.

Но главное, увеличенный дорожный просвет и, соответственно, центр тяжести никак не отразились на управляемости «вездеходного» универсала. Он железобетонно держит курс на автобане и на удивление быстр и точен на горном серпантине. Водитель чувствует себя в полнейшей безопасности и пребывает в состоянии релаксации, так как плавность хода на базовых для All-Terrain 19-дюймовых колесах близка к идеалу. Универсал не едет, а парит над неровностями разного калибра, вызывая чувство нереальности происходящего. А все потому, что тестовый экземпляр не оборудован шинами Runflat, за счет жестких боковин позволяющих продолжать движение после прокола.

Пересаживаюсь в 3-литровую 258-сильную модификацию, у которой стоят уже шины Runflat точно такой же размерности, марки и модели. И… магия улетучивается. Машина начинает пересчитывать трещины асфальта, причем неровности отдаются не только на сиденье, но и на рулевое колесо.

Да и от двигателя, честно говоря, ожидал большего. На скорости до 100 км/ч разница в тяге с менее мощной модификацией, как ни странно, практически незаметна. То же касается плавности работы и сочетания с автоматической трансмиссией. Преимущество этого мотора проявляется лишь на запрещенных в России скоростях. При этом разница в звуке тоже не особенно заметна, хотя 3-литровый агрегат, конечно же, звучит солиднее. Словом, переплачивать за этот двигатель я бы не стал. Как отказался бы и от шин типа Runflat, так как они заметно ухудшают плавность хода и утяжеляют реактивное действие на баранке.

Тем временем навигационная система привела меня… в лес. Честно говоря, не ожидал от организаторов теста, что разрешат съехать на этом универсале с дороги: всю его «вездеходность» воспринимал скорее как антураж и никаких подвигов в этом плане от него не ждал. Однако All Terrain прекрасно справился с лесной грунтовкой, крутые перегибы и торчащие корни которой поначалу вызвали у меня серьезные опасения. Автомобиль ни разу не чиркнул днищем, а подвеска отлично отрабатывала неровности.

Что ж, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain оказался по-настоящему универсальным автомобилем, на котором действительно можно съезжать с асфальтированных трасс. При этом управляемость на асфальте ничуть не пострадала в сравнении с другими модификациями E-Class. Для любителей дальних путешествий и активного образа жизни лучше не придумаешь.

Технические характеристики Mercedes-Benz E 220d All-Terrain Габариты, мм 4947х1861х1497 Колесная база, мм 2939 Диаметр разворота, м 11,9 Дорожный просвет, мм 121–156 Объем багажника, л 670 Снаряженная масса, кг 1920 Тип двигателя L4 турбодизель Рабочий объем, куб. см 1950 Макс. мощность, л.с./об/мин 194/3800 Макс. момент, Нм/об/мин 400/1600–2800 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 245/45R19 Макс. скорость, км/ч 231 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,0 Расход топлива (средний), л/100 км 5,2 Объем бака, л 50