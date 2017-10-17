Mercedes-Benz E-Class All-Terrain и Volvo V90 Cross Country являются, можно сказать, межклассовыми автомобилями – уже вроде бы не легковые модели, но еще и не кроссоверы. Мы сопоставили их способности в различных дорожных условиях

Этот Mercedes-Benz меня спас. В реальной дорожной ситуации, а не на полигоне, где я тестировал его чуть раньше. Я ехал по правой полосе двухрядного (в каждом направлении) шоссе, моя дорога была главная, а слева примыкала второстепенная, откуда к нашему потоку один за другим присоединялись новые автомобили. Все они, повернув, становились в свободный левый ряд, и я, двигаясь в правом, ни о чем не беспокоился. Как вдруг какой-то «умник» на французской малолитражке решил сразу же махнуть в мою полосу – прямо перед носом моего Mercedes-Benz. Но не успел я коснуться ногой педали тормоза, как она (педаль) сама резко провалилась в пол, а я повис на ремне безопасности. Вещи, лежавшие на заднем диване, полетели на пол, и в следующее мгновение All-Terrain встал как вкопанный. В то время как «француз» покатил дальше.

Потом я его, конечно, догнал, и водитель долго извинялся… Что касается Volvo, то на нем я в экстремальные ситуации не попадал, но и он умеет делать то же самое.

Индивидуальные особенности

Внешний вид у наших подопечных чуть брутальнее, чем у легковых «доноров». Дело в том, что All-Terrain построен на «тележке» седана и универсала E-Class, а Cross Country – на шасси соплатформенников S90 и V90 (седан и универсал). По сравнению с ними у новых моделей увеличенный дорожный просвет (у All-Terrain на 29 мм, у V90 на 58 мм), на 5% более высокий профиль шин, новые бамперы «внедорожного» типа и расширенные колесные арки. Есть и такие особенности, как пневматическая подвеска в базовой комплектации у Mercedes-Benz, а также особые режимы электронных систем у обоих автомобилей, помогающих при движении по относительному бездорожью.

Для модификации All-Terrain в России предлагается два силовых агрегата, оба турбодизельные. Первый имеет объем 2 л и развивает 194 л.с., второй двигатель 3-литровый мощностью 249 л.с. Привод только полный, коробка передач – 9-диапазонная автоматическая. Цены начинаются соответственно с 4 080 000 и 4 680 000 рублей.

Шведский универсал может оснащаться как дизельными, так и бензиновыми двигателями. Все агрегаты имеют объем 2 л, при этом турбодизель доступен в двух вариантах мощности – 190 и 235 л.с. И точно так же бензиновый мотор, развивающий 249 либо 320 л.с. в зависимости от степени форсировки. Все модификации оснащаются полным приводом и 8-диапазонным «автоматом». По сравнению с немецким соперником Volvo заметно дешевле. Минимальная цена на него составляет 3 064 000 рублей (249 л.с.), а самую мощную и дорогую версию с 320-сильным агрегатом можно приобрести за 3 678 000 рублей.

Первоначально мы планировали сравнить начальные турбодизельные модификации (194 и 190 л.с.), но незадолго до тест-драйва по независящим от нас причинам дизельный Volvo оказался недоступен, и нам предоставили 320-сильный бензиновый вариант. Однако даже в этом случае Cross Country заметно дешевле, чем All-Terrain.

Битва гаджетов

В салонах обоих наших соперников виден кардинально разный подход к организации интерфейсов, управляющих различными функциями автомобиля. Так, шведы сделали ставку на большой 9-дюймовый сенсорный планшет, вертикально расположенный в центре передней панели, в который «зашито» практически все, включая управление «климатом», а также подогревом и вентиляцией кресел. Благодаря крупным пиктограммам и отличной графике управляться со всем этим хозяйством можно даже во время движения, хотя, конечно, требуется некоторая сноровка. А вот при движении по разбитой дороге начинаются проблемы, так как попасть пальцем в нужный символ, когда трясет, достаточно сложно.

Немцы же предложили два 12,3-дюймовых экрана, закрытых одним стеклом. Сенсорных функций экраны не имеют, зато пользоваться ими можно разными способами: с помощью «шайбы» на центральном тоннеле либо тачпада, расположенного там же. Кроме того, на рулевом колесе есть еще два миниатюрных тачпада, каждый из которых отвечает за соответствующий экран (правый или левый). Мерседесовский интерфейс понравился нам больше, поскольку он интуитивнее и меньше отвлекает при движении, к тому же и графика у него лучше.

По качеству отделочных материалов сравнение получается не совсем корректным, так как тестовый Mercedes-Benz в отличие от шведского соперника не обладает расширенной кожаной отделкой. Но, как мы знаем, и «немца» можно обшить по полной программе, были бы деньги и желание. А еще мы бы заказали деревянную отделку центральной консоли взамен базового рояльного лака: при пробеге 13 тыс. км он уже весь испещрен царапинами, да и отпечатки пальцев на нем выглядят совсем не эстетично. Впрочем, у Volvo та же беда с сенсорным экраном.

Геометрия посадки за рулем великолепна в обоих автомобилях, только в шведском универсале водитель располагается несколько выше. Сиденье Volvo отлично спрофилировано, как и у соперника, но после Mercedes-Benz кажется, что оно собрано из отдельных кусочков. В All-Terrain стандартное кресло обладает мощной боковой поддержкой, которая не понравится широкоплечим седокам. Мы бы выбрали опционное мультиконтурное с регулируемой шириной боковой поддержки.

Если человек ростом 180 см настроит переднее сиденье Volvo под себя и пересядет назад, перед его коленями окажется порядка 18–20 см свободного пространства, что на 3–4 см больше, чем в Mercedes-Benz. Над головой пассажира в обеих машинах остается сантиметров по пять, и это при том, что оба наших экземпляра оборудованы панорамной крышей – без нее места еще прибавится. Под подушками передних кресел, если они опущены в нижнее положение, пространства для ступней не много и у V90, и у All-Terrain.

Диван нам больше понравился у шведского универсала – у него длиннее подушка. Впрочем, комфортно и тут и там. Из дополнительных удобств отметим раздельный климат-контроль у Volvo. Немецкий конкурент в нашем случае заднего «климата» был лишен, но за доплату климатическая система для второго ряда доступна. Правда, в отличие от соперника она может быть только однозонной. Зато для Mercedes-Benz предлагаются доводчики дверей, чего для Volvo нельзя заказать даже за доплату.

Багажники у обоих универсалов поистине огромны, хотя и здесь шведский автомобиль предлагает места больше, чем «немец». Естественно, объем багажников увеличивается, если сложить спинки задних диванов, при этом в каждом случае получится ровный пол. У Volvo спинки разблокируются с помощью рычажков, а у Mercedes-Benz фиксаторы имеют электропривод. Интересно, что пол багажного отсека «шведа» поднимается с помощью пневмодомкратов! Под ним располагается «докатка». У «немца» запасного колеса нет, так как в базовой комплектации он оснащается шинами типа Runflat, позволяющими продолжать движение при проколе.

Тонкости настроек

Турбодизель Mercedes-Benz нам уже знаком по предыдущим тестам семейства E-Class. И этот двигатель очень хорош. Мотор отличается практически полным отсутствием вибраций на холостых оборотах, тихой работой даже на «верхах» и, главное, отличной реакцией на нажатие педали акселератора – турбопауза совершенно незаметна! Тяги предостаточно во всем диапазоне оборотов на разрешенных российскими правилами скоростях. Когда темп превышает 120 130 км/ч, двигатель прогнозируемо «затухает» (это неизбежно при его мощности и объеме). Можно «пришпорить» мотор включением «спортивных» настроек, но почти во всех дорожных ситуациях достаточно и обычного «комфорта». Автоматическая коробка передач работает идеально в любом режиме.

Несмотря на гораздо большую мощность, на скоростях до 100 км/ч Volvo не так уж и быстро отрывается от Mercedes-Benz, а по управлению тягой и вовсе проигрывает немецкому универсалу. Все потому, что отзывчивость на подачу топлива у его мотора заторможена из-за заметной турбопаузы. Все-таки 320 л.с. для 2-литрового объема многовато – требуется очень большое давление наддува, а потому турбинам нужно время для раскрутки. Даже включение «спортивного» режима не исправляет ситуацию, хотя и улучшает реакции на нажатие педали «газа». Кстати, раньше мы ездили на V90 Cross Country с аналогичным мерседесовскому 2-литровым турбодизелем мощностью 190 л.с., и он нам тоже показался предпочтительнее бензинового мотора. К тому же по тяговой вооруженности, плавности работы и отзывчивости он очень похож на двигатель Mercedes-Benz.

Управляемость у Volvo спокойная. Машина уверенно ведет себя на прямой и довольно надежна в виражах, но, если поехать быстро по извилистой дороге, появятся запаздывания на управляющие действия. Ее руль, вопреки настройкам управляемости, несколько тяжеловат даже в самом легком режиме, что вкупе с небольшой «остротой» (чуть более трех оборотов от упора до упора) тоже не способствует быстрому входу в повороты. Тем не менее автомобиль все равно остается понятным и предсказуемым, хотя всем своим видом показывает, что не любит спортивной езды.

Если пересесть в Mercedes-Benz после Volvo, поначалу в поворотах переруливаешь, поскольку его баранка здесь заметно легче и гораздо «острее» – всего 2,25 оборота от упора до упора. При этом информативность у нее выше. То же касается точности и быстроты реакций на управляющие действия. В результате All-Terrain позволяет двигаться по извилистой дороге значительно быстрее, чем Cross Country. И на прямой немецкий универсал «стоит» лучше шведского соперника. Однако быстро ехать не хочется и в этом случае, потому что у нас автомобиль марки Mercedes-Benz, синонимом которой является комфортное перемещение в пространстве.

Трехкамерная пневматическая подвеска немецкого универсала работает прекрасно, слегка покачивая машину на волнах дорожного покрытия и уверенно глотая неровности практически любого калибра. И лишь жесткие боковины шин Runflat передают на кузов тычки от трещин, а также зуд от микропрофиля и зернистого асфальта. А ведь мы знаем, что с обычными шинами плавность хода All-Terrain близка к идеалу.

На фоне соперника Volvo лучше нейтрализует дорожную «мелочь» по причине отсутствия тех самых Runflat, но все остальные типы неровностей проходит не столь благородно. Впрочем, плавность хода и у него хороша, просто разница заметна по сравнению с прекрасной работой мерседесовской «пневматики». И по шумоизоляции «швед» хоть и чуть-чуть, но уступает «немцу» – у него заметнее гул от шин.

Поездили мы и по грунтовым дорогам. Если неровности незначительные, то оба автомобиля ведут себя прекрасно, но, когда покрытие становится разбитым, Volvo демонстрирует чуть больше хода подвески и лучшую геометрическую проходимость. В целом же до потенциала многих кроссоверов наши соперники недотягивают. С асфальта на них съезжать можно, но лишь недалеко и ненадолго.

Наконец, об электронных ассистентах. Помимо функции автоматического торможения наши подопечные оснащены, можно сказать, частичными автопилотами. Частичными, потому что ответственность все равно лежит на водителе, из-за чего руль отпускать надолго нельзя, да и рулят они лишь в малых углах. Стоит убрать руки с баранки, как примерно через полминуты машины начинают «возмущаться и требовать» взять управление на себя. И чем выше скорость, тем меньше это время.

Однако при движении в заторе Mercedes-Benz не выказывал беспокойства в течение двух десятков минут, тормозя, трогаясь и подруливая вместе с потоком, и делал бы это дальше, если бы пробка не закончилась, а вот Volvo постоянно продолжал просить взяться за руль. При этом, если приходилось останавливаться более чем на несколько секунд, Cross Country возобновлял движение только после нажатия педали акселератора, а All-Terrain трогался с места без дополнительного понуждения. Правда, мы бы у обоих уменьшили интервал за ведущей машиной, а то периодически появляются желающие вклиниться. Впрочем, оба наших подопечных уверенно оттормаживаются, не вызывая опасений за сохранность переднего бампера.

Надо сказать, что и тот, и другой автомобиль здорово облегчают процесс управления, хотя поначалу электронным ассистентам не доверяешь и напрягаешься, постоянно ожидая подвоха. Но через некоторое время привыкаешь и уже в других машинах начинает чего-то не хватать.

Вердикт по итогам нашего теста вышел неоднозначным. Так, по ходовым качествам Mercedes-Benz выигрывает у шведского соперника со значительным преимуществом, превосходя его и по управляемости, и по плавности хода. Зато Volvo предлагает больше места для пассажиров и багажа. А еще у «шведа» эффектнее дизайн: если All-Terrain почти не привлекает внимания, то на V90 Cross Country заглядываются и водители других автомобилей, и пешеходы. Словом, выбирать, как обычно, покупателю в зависимости от его личных предпочтений.

Редакция благодарит семейство компаний KASKAD Family и администрацию жилого комплекса KASKAD Park за помощь в организации съемки.

Технические характеристики Mercedes-Benz E 220d All-Terrain Габариты, мм 4947х1861х1497 Колесная база, мм 2939 Диаметр разворота, м 11,9 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 670 Снаряженная масса, кг 1920 Тип двигателя L4 турбодизель Рабочий объем, куб. см 1950 Макс. мощность, л.с./об/мин 194/3800 Макс. момент, Нм/об/мин 400/1600–2800 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 245/45R19 Макс. скорость, км/ч 231 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,0 Расход топлива (средний), л/100 км 5,2 Объем бака, л 50

Технические характеристики Volvo V90 Cross Country T6 AWD Габариты, мм 4939х1879х1543 Колесная база, мм 2941 Диаметр разворота, м 11,6 Дорожный просвет, мм 210 Объем багажника, л 851 Снаряженная масса, кг 1834 Тип двигателя L4 бензиновый с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 1969 Макс. мощность, л.с./об/мин 320/5700 Макс. момент, Нм/об/мин 400/2200–5400 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 235/55R18 Макс. скорость, км/ч 230 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,3 Расход топлива (средний), л/100 км 7,7 Объем бака, л 60