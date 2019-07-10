Кроссоверы преобразились внешне, улучшили внедорожные качества и получили ряд других технических новаций. На пользу ли им это?

Хотя версия GLC Coupe появилась на год позже модели GLC, рестайлинг оба варианта справили почти одновременно. На паркинге Франкфуртского аэропорта передо мной выстроились две шеренги автомобилей: справа – GLC, слева – GLC Coupe, и не только в стандартных, но и в AMG-модификациях. Просто глаза разбегаются! С чего ж начать?

Уроки геометрии

Как и до рестайлинга, обе модели до первой стойки кузова выглядят одинаково. Причем отличия от дореформенных версий следует искать именно спереди – у кроссоверов новые бамперы, фары и решетки радиатора. Если раньше фары расширялись к центру кузова, то сейчас, наоборот, сужаются, а дневные ходовые огни выполнены в форме факела, что работает на узнаваемость модели. Увеличена мощность световых элементов.

Решеток радиатора теперь несколько видов. Стандартная – сложной, многогранной формы, а варианты со спортивным AMG-пакетом выглядят как перевернутая трапеция. При этом в зависимости от комплектации и модификации разнится и рисунок – всего получается пять вариантов! Из прочего отметим перепроектированные задние бамперы с выхлопными насадками и светодиодные внутренности фонарей.

Кроссоверы получили новые 4-цилиндровые бензиновые агрегаты отдачей 197 (кроме версии Coupe) и 258 л.с., а также дизельные моторы, развивающие 194 и 245 л.с. Особенность бензиновых двигателей в том, что они обзавелись «добавкой» в виде 14-сильного электромоторчика, помогающего при разгоне и улучшающего экономичность. Для России мощность 258-сильного варианта понизят до 249 л.с. Наконец, AMG версии по-прежнему имеют под капотом «битурбированный» V8 в двух вариантах – 476 и 510 л.с. (у нас будет только последний).

Из других технических особенностей стоит рассказать о том, что GLC и GLC Coupe получили новый софт, позволяющий увереннее двигаться по бездорожью, а также о том, что дорожный просвет у версий с пневмоподвеской увеличился на 18 мм. Так, если раньше он в стандартном положении составлял 177 мм, то сейчас – 195 мм. А в максимально поднятом положении (на 50 мм) он теперь достигает 245 мм против 227 мм у дорестайлингового варианта. И, разумеется, автомобили имеют сонм электронных ассистентов. Например, при включенном круиз-контроле машина самостоя­тельно снижает скорость перед поворотом и при возникновении впереди затора.

В салоне появился самообучающийся интерфейс MBUX с увеличенным сенсорным экраном (диагональ 10,25 дюйма) и функцией управления жестами, знакомый по последним моделям Mercedes-Benz. Так что автомобиль может общаться с водителем наподобие функции Siri на iPhone или «Алисы» от «Яндекса» (правда, пока система не всегда реагирует адекватно). Вместо физических приборов – виртуальные шкалы в нескольких вариантах дизайна. Обновилось и рулевое колесо, а джойстик интерфейса на центральной консоли заменен тачпадом (на мой взгляд, излишне чувствительным).

На инстинктах

Первым делом устраиваюсь в 245-сильном дизельном GLC 300 d и отмечаю практически незаметную работу двигателя на холостых оборотах. За рулем, как и раньше, очень удобно, геометрия посадки близка к идеалу. Разве что крупногабаритные водители посетуют на слишком широкую центральную консоль, в которую упирается правая нога. Поехали! Если б не знал, что под капотом 4-цилиндровый мотор, подумал бы, что это «шестерка», так как тяга, плавность работы и звук тянут именно на все «шесть»! Кроссовер без промедления следует за педалью «газа», а набор скорости впечатляет даже на безлимитном автобане, когда стрелка спидометра пересекает отметку «200».

Курсовая устойчивость на этой скорости великолепна, а тормоза уверенно осаживают машину, когда кто-нибудь из тихоходов «выползает» перед тобой на обгон. Эта манера местных водителей меня поражает: знают ведь, что в левом ряду может кто-то нестись, допустим, на 250 км/ч, но выезжают ему под нос на скорости 140 км/ч. Нужно все время быть начеку.

Не пасует кроссовер и на извилистом шоссе, причем кривизна поворотов особой разницы не играет: что в пологих, что в «затычных» виражах GLC ведет себя академически точно. Усилие острого руля выверено идеально, а крены ровно такие, чтобы информировать водителя о величине бокового ускорения. И плавность хода (все тестовые автомобили оснащены многокамерной пневмоподвеской) хороша даже на 20-дюймовых колесах. Немного нервничать заставляют лишь неряшливые заплатки и выщерблены, встречающиеся на дорогах небольших немецких городков.

Пересаживаюсь в GLC 300 Coupe. Отличие от «некупейной» версии состоит в том, что в центральное зеркало заднего вида наблюдаешь узенькую «бойницу» вместо нормального окна. Двигатель, понятно, тоже другой. Несмотря на чуть большую мощность, крутящего момента меньше, чем у турбодизеля. Впрочем, бензиновому мотору помогает электродвигатель, и это чувствуется на низких оборотах. Тяга интенсивная и ровная в любых режимах, турбопауза не ощущается, а звук тихий и вполне приятный. Но будь у меня возможность выбирать, предпочел бы дизель, тоже доступный для Coupe.

Управляемость идентична обычному GLC – та же монументальная стабильность на прямой и точнейшее поведение в поворотах. Не отличаются и плавность хода с шумоизоляцией, учитывая, что у обеих машин одинаковые колесные диски и шины. Оба автомобиля позволяют двигаться по извилистой трассе с недюжинным проворством, сохраняя фирменную мерседесовскую невозмутимость. Пожалуй, их можно назвать спортивными без всякого преувеличения, хотя этот самый спорт завуалирован высочайшим комфортом.

Следующим стал AMG 63 S Coupe мощностью 510 л.с. Чумовой автомобиль! На автобане первые две «сотни» километров в час он развивает чуть ли не в мгновение ока. Набор скорости слегка падает только после 220 км/ч, хотя все равно остается интенсивным. Курсовая устойчивость еще выше, чем у других модификаций, а в поворотах скорость просто нереальна. Только инстинкт самосохранения не позволил мне довести автомобиль до предела сцепления шин! И руки устали, так как руль, на мой взгляд, чересчур тяжел даже в «комфортном» режиме, а уж в «гоночном» Race возникает ощущение, что помощи усилителя нет вовсе. Пневмоподвеска здесь заметно жестче, но грань, за которой начинается дискомфорт, она не переходит.

На GLC 300 d проехал и по внедорожной трассе. Тут без сюрпризов: «немец» играючи справился с тщательно измеренными неровностями (иначе и быть не могло). Новый внедорожный интерфейс выводит красивые картинки на экран и позволяет следить через камеры за происходящим вокруг, благодаря чему ощущаешь себя почти как в настоящем внедорожнике. Впрочем, для «паркетника» способности GLC на грунте очень даже неплохие.

Итак, рестайлинг сделал автомобиль более современным по части дизайна и интерфейса. Что же касается ходовых качеств на асфальте и вне его, то разницы я не заметил. Но это и неплохо, так как улучшать, по сути, нечего. Продажи обновленных моделей начинаются в июле. Цены на версию GLC стартуют с 3 650 000 руб­лей, а на GLC Coupe – c 3 980 000 рублей. Версии AMG вдвое дороже. Дорого, но оно того стоит!