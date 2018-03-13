Совсем недавно BMW и Audi почти одновременно представили новейшие модели кроссоверов, и каждый из них может потрепать нервы Mercedes-Benz, которому уже стукнуло два года

В течение двух лет Mercedes-Benz GLC спокойно почивал на лаврах, потому что основные конкуренты из стана Audi и BMW выпускались уже давно и на его фоне выглядели устаревшими. Но вот теперь обновились и они, а представитель Штутгарта в одночасье стал самым возрастным в классе из «большой немецкой тройки». Ему в нашем сравнительном тесте будет ох как нелегко.

Самый свежий из наших соперников – BMW X3. Его продажи в России только начались, но линейка предлагаемых силовых агрегатов уже велика. Так, для кроссовера предлагаются 2-литровые бензиновые двигатели мощностью 184 и 249 л.с., а также 2- и 3-литровые турбодизели, развивающие соответственно 190 и 249 л.с. Наиболее мощный агрегат – бензиновый 3-литровый турбомотор отдачей 360 л.с. Все модификации оснащаются полным приводом и 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Диапазон цен на начальные комплектации – от 2 950 000 до 4 180 000 рублей.

Audi Q5 сейчас продается в России с двумя вариантами двигателей. Оба мотора бензиновые с турбонаддувом объемом 2 и 3 л, развивают 249 и 354 л.с. Во II квартале появится модификация с 3-литровым 249-сильным турбодизелем. Бензиновый вариант мощностью 249 л.с. агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, а 354-сильной версии полагается 8-диапазонный «автомат». Привод исключительно полный. За первую модификацию просят от 3 050 000 рублей, за вторую – от 4 380 000.

Mercedes-Benz GLC предлагает самый широкий выбор силовых агрегатов. Здесь и 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 211 либо 245 л.с., и гибридная версия, где 211-сильному бензиновому двигателю помогает 116-сильный электромотор, и 2,1-литровый турбодизель в вариантах 170 и 204 л.с. Есть и спортивные версии от AMG: с 3-литровым бензиновым турбоагрегатом мощностью 367 л.с., а также с 4-литровой наддувной «восьмеркой», развивающей 476 или 510 л.с. в зависимости от степени форсировки. Все модификации полноприводные и оснащаются 9-диапазонной автоматической трансмиссией. Диапазон цен за пакетную «Особую серию» – от 3 230 000 до 7 650 000 рублей.

Первоначально мы планировали сравнить 2-литровые бензиновые модификации мощностью 249 л.с. у BMW и Audi и аналогичный 245-сильный вариант у Mercedes-Benz, но в последний момент по независящим от нас причинам пришлось взять более мощную версию GLC 43 – с 367-сильным агрегатом. Именно он и участвует в фотосессии. Но уже после теста удача улыбнулась нам и мы таки протестировали 2-литровый вариант. Заодно выяснили, стоит ли переплачивать за спортивную модификацию.

Фамильные признаки

Из трех соперников лишь Audi заботится о чистоте брюк садящихся в салон – его двери закрывают пороги и те всегда остаются чистыми. Попасть внутрь конкурентов в плохую погоду, не испачкавшись, вряд ли получится. Если же изловчишься и останешься чистым, радоваться рано – извозишься при выходе.

Дизайн салонов у всех машин выполнен в соответствии с «фамильными» традициями – не нужно даже смотреть на эмблему, чтобы понять, где находишься. В Audi интерьер технократичный, изобилующий прямыми линиями, в BMW спортивный салон, ориентированный на водителя, а в Mercedes-Benz домашняя, уютная гостиная. Качество отделочных материалов у наших соперников примерно на одном, очень высоком уровне.

Однако, несмотря на уют, именно в GLC посадка наиболее спортивная – здесь располагаешься по-легковому низко, а из-за высоких центрального тоннеля и передней панели кажется, что сидишь ниже, чем на самом деле. В Audi расположение за рулем чуть выше, а панель и тоннель ниже, поэтому посадка ощущается более «гражданской». Выше всех водитель сидит, как ни странно, в баварском кроссовере.

У всех троих – спортивные передние сиденья, так как представитель Ингольштадта оказался в версии S-Line, «баварец» оснащен М-пакетом, а к GLC приложили руки специалисты из отделения AMG. У «штутгартца» самая мощная боковая поддержка на спинке и самая слабая – на подушке. У Audi ровно наоборот, из-за чего садиться и выходить не особенно удобно. Сиденье баварского кроссовера на вид самое обыкновенное, но валики его спинки регулируются и лучше соперников фиксируют тело в виражах. В целом по удобству мы ставим знак равенства, так как профиль у всех выверен идеально.

Эргономика у конкурентов тоже «фамильная». Так, Audi щеголяет большим тачпадом MMI, в BMW на центральном тоннеле красуется джойстик интерфейса iDrive, а у мерседесовского COMAND есть и джойстик, и тачпад. Наиболее удобным мы считаем бээмвэшный iDrive, имеющий интуитивное и логичное меню, а также лучшую на фоне конкурентов графику. Имеется здесь и фирменная система управления жестами, но она на данном тестовом экземпляре почему-то работает через раз в отличие от протестированных нами ранее «пятерок» и «семерок», где никаких проблем не было. Интерфейсы конкурентов требуют чуть больше действий для нахождения тех или иных функций, хотя в целом и они нареканий не вызывают.

Обзорность сильно зависит от комплектации конкретного автомобиля – в качестве опции любой из них можно оборудовать функцией кругового обзора, не говоря уже о парктрониках. Камера заднего вида лучше у Mercedes-Benz – при движении вперед она всегда убрана и выдвигается только при включении задней передачи, благодаря чему остается чистой. У Audi есть омыватель камеры, хотя помогает он только при небольшом морозе. У «баварца» никакого омывателя не предусмотрено, и обзор становится никудышным очень быстро.

На втором ряду все трое предлагают практически одинаковое пространство для ног. Если на переднем кресле расположится человек ростом 180 см и после этого пересядет назад, перед его коленями останется около 10–12 см. Для ступней у всех места не много, если передние кресла опущены в крайнее нижнее положение. По расстоянию от головы до потолка в лидерах Mercedes-Benz – примерно 10 см (у соперников на 3–4 см меньше).

Наиболее комфортабельный диван в Audi, а наименее удобный в BMW, поскольку расположен низковато, да и подушка у него короткая. Впрочем, и в Mercedes-Benz подушка небольшой длины, хотя геометрия посадки лучше. Зато для «баварца» можно заказать регулировку спинки. Представитель Ингольштадта тоже предлагает такую опцию, но спинка там не откидывается, а ставится более вертикально – для увеличения багажного отсека. Все автомобили опционально можно оснастить однозонной климатической системой для задних пассажиров. Также у всех имеются удобные откидные центральные подлокотники и подогрев дивана.

По объему и удобству багажного отсека в лидерах снова Audi. Места здесь больше, причем под полом имеется «докатка». К тому же, как мы уже отметили, можно поднять спинку заднего дивана либо подвинуть весь диван вперед, при этом, правда, поджав седоков второго ряда (такие регулировки доступны в качестве опции). В багажнике Mercedes-Benz по паспорту места столько же, но в реальности часть объема расположена в подполье, не имеющем запасного колеса ни в каком виде.

Представитель Баварии в базовом исполнении тоже не имеет запаски, однако покупатель может заказать «докатку», как в нашем тестовом экземпляре, тогда пол будет очень высоким и сильно уменьшится объем отсека. Спинки у Mercedes-Benz и Audi складываются вровень с полом, а у BMW из-за «докатки» получается уступ. Электропривод пятой двери есть у всех трех моделей.

Разнообразие вариантов

Установленный на Mercedes-Benz 3-литровый турбомотор играет совсем не в той лиге, что двигатели соперников. И дело не столько в мощности, сколько в настройках, – этот агрегат по-настоящему злой. Он рвется в бой даже в «экологичном» режиме, моментально реагируя на нажатие педали акселератора, а уж в режиме «спорт плюс» превращается в необузданного зверя, «отплевывающегося» перегазовками при переключении передач. А «автомат», незаметный в других режимах, начинает менять диапазоны с демонстративными рывками. Звуковое сопровождение при этом шикарное – в AMG умеют делать «голос» двигателя по-настоящему заводным! Словом, этот мотор выступает в нашем тесте вне зачета в отличие от 2-литрового агрегата модификации GLC 300.

Собственно, 2-литровые турбомоторы у наших подопечных похожи друг на друга, как близнецы-братья. У всех практически отсутствует турбопауза, все своевременно отвечают на подачу топлива и при включении «спортивного» режима обостряют реакции, но все равно остаются покладистыми. Разве что у BMW звук выхлопа более спортивный. «Автоматы» Х3 и GLC ведут себя незаметно, а вот роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями у Q5 не столь плавно работает в пробках, что в общем-то типично для этого типа трансмиссии. Тормоза, как и моторы, также настроены у всех идентично – не придерешься.

Прогревать салон в мороз и 2-литровые моторы, и 3-литровый агрегат не спешат, особенно на холостых оборотах. Чтобы из дефлекторов пошел теплый воздух, нужно скорее начинать движение, да и в этом случае до комфортных условий в салоне приходится ждать чуть ли не четверть часа. А значит, надежда – на подогрев сидений. И тут в лидерах BMW – уже через три минуты кресла жарят так, что чувствуешь себя на сковородке. Соперники подогревают куда менее интенсивно, и если в Mercedes-Benz, как и в Х3, греют все сиденья целиком, включая боковую поддержку, то в Audi боковины спинки остаются холодными.

Интересный момент: в баварском кроссовере можно запрограммировать автоматическое включение обогрева кресел и рулевого колеса в зависимости от наружной температуры воздуха. На наш взгляд, не очень удачное решение, так как функция срабатывает каждый раз после запуска двигателя, даже если ты ненадолго покинул машину и салон теплый. Вышел, к примеру, в магазин на пять минут, вернулся, поехал и вскоре удивляешься, что руль и сиденье горячие, хотя этого совсем не требуется. Гораздо логичнее было бы настроить автоматическое включение в зависимости от температуры воздуха в салоне, тем более что это совсем не сложно.

Самый острый и тугой руль (всего 2,25 оборота от упора до упора) у Mercedes-Benz GLC 43. Его баранка налита нешуточной тяжестью даже при «комфортных» настройках, а в «спортивном» режиме понравится разве что штангисту. Автомобиль отзывается на повороты руля быстро, но без излишней резкости. С информативностью порядок. Точно такое же по остроте рулевое управление можно заказать и для менее мощных версий GLC, только усилие станет не таким насыщенным. Но так даже лучше, потому что вращать баранку легче, а обратная связь ничуть не страдает, хотя, конечно, спортивного антуража уже не будет.

Руль баварского кроссовера в нашем тесте тоже со «спортивными» настройками – из М-пакета. От упора до упора совершает два с половиной оборота и тоже довольно тяжел, но не настолько, как у GLC 43. Информативность на уровне Mercedes-Benz, а быстрота реакций в малых углах даже выше. На его фоне баранка Audi кажется невесомой, при этом совсем не острая – целых 2,9 оборота от упора до упора. Однако из-за легкости автомобиль ощущается едва ли не более маневренным, чем соперники, – он без промедления меняет направление движения. Но и у Q5 можно сделать руль тугим, переведя настройки в «динамичный» режим, но это ухудшит обратную связь. Также для Audi можно заказать активное рулевое управление, недоступное соперникам. Впрочем, ранее поездив с этой опцией, мы не видим в ней особой необходимости, так как разница почти не ощущается.

По управляемости все соперники великолепны, при этом каждый из них индивидуален. Mercedes-Benz непоколебим на прямой и предельно надежен в поворотах, причем в «старшей» версии GLC 43 даже на зимней резине держится за траекторию мертвой хваткой. Поворачиваемость практически нейтральная. Audi не менее стабилен на автомагистрали, а в виражах кажется более юрким. Правда, с ростом скорости проявляет склонность к недостаточной поворачиваемости, хотя и совсем небольшую. BMW тоже хорош на прямой, но чуть сильнее чувствует колейность, а в повороты бросается по мановению мысли, в пределе по-заднеприводному стремясь забросить «корму».

Попробуем поскользить на закрытой ледовой площадке. Садимся в Audi, отключаем систему стабилизации, трогаемся. В повороте главное – зацепиться, поскольку кроссовер стремится распрямить траекторию. После зацепа передней осью он послушно встает боком, но ненадолго – отключенная система стабилизации все равно остается на страже и переводит занос в снос. Скучно, зато безопасно. BMW же, наоборот, отличается отсутствием фазы сноса, зато развернуться на нем – пара пустяков. Этот автомобиль требует повышенной точности руления и обращения с педалью акселератора.

А Mercedes-Benz… с первой попытки выставляется под нужным углом и скользит сколь угодно долго, причем вне зависимости от модификации. На таком – хоть в ралли! Сбалансированное и безопасное поведение для подготовленного водителя. Впрочем, и для неподготовленного тоже, если не отключать систему стабилизации движения. Словом, GLC реально удивил великолепной управляемостью за гранью сцепления шин. Еще бы комфорта ему побольше – был бы идеал.

Мощная версия GLC 43, несмотря на наличие уникальной многокамерной пневмоподвески, чувствует весь микропрофиль дорожного покрытия и жестко проходит неровности с резкими краями, а вот на разбитом асфальте уже доставляет дискомфорт. Обычный GLC на «пневме» ведет себя гораздо лучше, вызывая ощущение парения на относительно ровной дороге, хотя швы и трещины все равно чувствуются в нем более явственно, чем в Audi, тоже оснащенном пневмобаллонами вместо пружин. То есть плавность хода у Q5 оказалась лучше, чем у Mercedes-Benz, хоть и ненамного.

Что же касается BMW, то первоначально нам досталась версия со «спортивной» подвеской. На фоне соперников (кроме GLC 43, который еще жестче) этот кроссовер собирает с дороги всю мелочь, отчего потряхивает даже там, где соперники не шелохнутся. Но не спешите с выводами и… попробуйте прокатиться на нем по разбитому асфальту. Вдруг выяснится, что он глотает трещины и выбоины гораздо лучше, чем пневмобаллоны соперников – чудеса, да и только! А чтобы сравнение было по-настоящему корректным, мы взяли на тест еще один автомобиль – с «комфортной» подвеской и адаптивными амортизаторами (пневматика для Х3 не предлагается). Этот кроссовер едет куда мягче, совершенно не замечая мелких неровностей, причем так же хорош на разбитых дорогах. Но ощущения парения, как в GLC и Q5, здесь нет – профиль дорожного покрытия в Х3 более заметен.

Вердикт в нашем сравнении следующий: лучшего мы выбрать не сумели, равно как не смогли выделить и аутсайдера. Тут главное – с умом подойти к выбору комплектации. Из вариаций Mercedes-Benz GLC мы выбрали бы обычную версию с пневматической подвеской, так как «оспортивленная» модификация GLC 43 отличается слишком жестким ходом, да и базовый вариант без «пневмы», по нашему опыту, тоже недостаточно комфортен. Впрочем, для любителей адреналина именно GLC 43 станет лучшим выбором. Для BMW X3 мы бы заказали адаптивные амортизаторы, так как они дарят высокий комфорт без ухудшения управляемости. Ну а Audi Q5 хорош по-любому. Правда, мы еще не испытывали версию с базовой пружинной подвеской…

Редакция благодарит ресторан KALINA Country за помощь в организации фотосъемки

Технические характеристики Audi Q5 2.0 TFSI Габариты, мм 4663х1893х1659 Колесная база, мм 2819 Диаметр разворота, м 11,7 Дорожный просвет, мм 171–231 Объем багажника, л 550 Снаряженная масса, кг 1795 Тип двигателя L4 бензиновый с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5000–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 370/1600–4500 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Шины спереди/сзади 235/65 R17 Макс. скорость, км/ч 237 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,3 Расход топлива (средний), л/100 км 6,8 Объем бака, л 70

Технические характеристики BMW X3 xDrive30i Габариты, мм 4708х1891х1676 Колесная база, мм 2864 Диаметр разворота, м 12 Дорожный просвет, мм 204 (194 со спортподвеской) Объем багажника, л 550 (428 с «докаткой») Снаряженная масса, кг 1790 Тип двигателя L4 бензиновый с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5200–6500 Макс. момент, Нм/об/мин 350/1450–4800 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 225/60 R18 Макс. скорость, км/ч 240 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,3 Расход топлива (средний), л/100 км 7,6 Объем бака, л 65

Технические характеристики Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Габариты, мм 4656х1890х1639 Колесная база, мм 2873 Диаметр разворота, м 11,8 Дорожный просвет, мм 177–227 Объем багажника, л 550 Снаряженная масса, кг 1860 Тип двигателя L4 бензиновый с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 1991 Макс. мощность, л.с./об/мин 245/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 370/1300–4000 Привод полный Трансмиссия 9-ступенчатая роботизированная Шины спереди/сзади 235/65 R17 Макс. скорость, км/ч 236 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,5 Расход топлива (средний), л/100 км 7,7 Объем бака, л 66