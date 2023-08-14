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14 авг 2023

Автомобили Mercedes отключили от обновления ПО

Автомобили Mercedes отключили от обновления ПО

Компания Mercedes-Benz отключила российских дилеров от возможности обновить программное обеспечение автомобилей немецкой марки

Отмечается, что есть возможность обойти данные ограничения, но соответственно время техобслуживания и ремонта увеличится в разы. В связи с этим, ожидается, что владельцы автомобилей марки Mercedes будут чаще обращаться к неофициальным СТО и приобретать модели попроще.

Обновление ПО - это один из ключевых элементов нормального функционирования современных автомобилей. В случае возникновения ошибки работы бортового компьютера, есть возможность отказа ряда функций, включая систем отвечающих за безопасность водителя и пассажиров. Исправить ошибки точечно возможно, но лучше всего полностью обновлять ПО на официальных СТО. 

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