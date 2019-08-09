Daimler рассказал о новинках Франкфуртского автосалона

Похоже, что на стенде концерна нам представят очень много разного «света». Поясняем, основу экспозиции составят электрокары суббренда EQ

Для удобства все премьеры мы будем называть «электрическими Мерседесами», к слову, всего их заявлено целых пять. О «хедлайнере» выставочного стенда «трёхлучевой звезды» не известно ничего, кроме принадлежности к суббренду EQ. Возможно, что в центре внимания окажется прототип флагмана EQS. Кроме того, Mercedes-Benz покажет некий подзаряжаемый гибрид, который будет базироваться на одной из существующих моделей. Ещё одна новинка — серийная версия вэна EQV, электрический вариант V-Class. В некотором роде, вишенкой на торте станет пара обновлённых «Смартов»: EQ Fortwo и EQ Forfour.

Единственной премьерой «Мерседеса» с традиционным ДВС станет AMG-версия паркетника GLB. Все желающие смогут увидеть вживую и обычный GLB: для семиместного компактного кроссовера шоу во Франкфурте станет первым публичным показом.