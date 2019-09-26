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26 сен 2019

Доигрались: Mercedes-Benz платит за выхлоп

Доигрались: Mercedes-Benz платит за выхлоп

Прокуратура немецкого Штутгарта, в котором находится штаб-квартира Daimler, оштрафовала концерн за умышленное занижение показателей выбросов выпускаемых автомобилей

870 миллионов евро- такова общая сумма штрафа.  В эту сумму входят сам штраф за нарушение закона в размере четырёх миллионов евро, а также незаконно полученная прибыль, которую оценили в 866 миллионов евро. Все средства должны быть выплачены в течение шести недель в казну федеральной немецкой земли Баден-Вюртемберг.

Как считает следствие, Mercedes-Benz с 2008 года продала около 684 тысяч автомобилей, двигатели которых не соответ¬ствовали стандартам Евросоюза по выбросам оксидов азота и других вредных веществ. Любопытно, что Daimler не планирует подавать апелляцию на пересмотр дела и согласился выплатить всю сумму целиком.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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