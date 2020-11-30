E-Class на батарейках получит сразу три версии AMG

Странно получается, раньше индекс AMG отображал уникальную – заряженную версию той или иной модели, а теперь, что получается, будет какой-то AMG не для всех?

Спешим всех успокоить, AMG всегда останется AMG и будет верен своему предназначению, просто самих электрических мерседесов будет несколько, соответственно у каждого появится своя «убер-версия». Во-первых, стоит отметить, что под индексом E-Class выйдет не только седан, но и кроссовер. Кроме того, недавно были обнародованы данные по регистрации торговых марок EQE 43, EQE 53 и EQE 63. В мире бензиновых моторов - этими индексами обозначается разница мощностей силовых установок, которые располагаются под капотом.

Так что с большой долей вероятности можно предполагать, что с электромобилями случится аналогичная история. К слову, уже известно, что базовый Mercedes-Benz EQE получит двухмоторную силовую установку с отдачей свыше 408 л.с. и 765 Нм, а значит AMG-вариант окажется вдвое мощнее, как минимум. Надо же будет чем-то побеждать электрическую пятерку BMW с литерой «М», а там, на секунду, целый табун из 1020 лошадей под капотом.