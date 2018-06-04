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4 июн 2018

И снова отзыв. И снова Mercedes-Benz

И снова отзыв. И снова Mercedes-Benz
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, новости про отзывы автомобилей Mercedes-Benz в России скоро превратятся в спорт. Только за этот год компания вызывает владельцев на сервисные станции более чем в десятый раз!

На этот раз компания направила уведомление в Росстандарт о добровольном отзыве 1426 транспортных средств марки Mercedes-Benz Sprinter Classic. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с октября 2017 г. по декабрь 2017 г., с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва автомобилей является выявленная в процессе производства пластическая деформация шатунных болтов. При работе двигателя внутреннего сгорания возможен разрыв этих резьбовых соединений и отсоединение крышек шатунных подшипников. При этом нельзя исключить возможности потери мощности, а также заклинивания двигателя внутреннего сгорания. На транспортных средствах Mercedes-Benz Sprinter Classic (909) будет произведена замена шатунных болтов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, что Mercedes-Benz Sprinter Classic собирают в России, на площадке в Нижнем Новгороде.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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