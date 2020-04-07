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7 апр 2020

Электрический флагман Mercedes-Benz получит AMG-версию

Электрический флагман Mercedes-Benz получит AMG-версию

Компания Mercedes-Benz готовит к серийному производству флагманский электромобиль EQS. Позднее модель получит топ-версию, которая станет частью линейки Mercedes-AMG

Как сообщает Autocar, cамый мощный EQS обзаведется двумя электромоторами совокупной отдачей «значительно превышающей» 600 л.с (900 Н•м). До 100 км/ч AMG-версия сможет разгоняться менее, чем за четыре секунды, а максимальную скорость ограничат на 250 км/ч.

Первым на рынок выйдет полноприводная модификация Mercedes-Benz EQS 550 4Matic с парой электродвигателей суммарной мощностью 476 л.с. и 760 Н•м. Для концепта Vision EQS с аналогичной отдачей компания указывала 4,5 секунды до 100 км/ч и 700-километровый запас хода без позарядки батареи ёмкостью 90 кВт⋅ч.

Mercedes-Benz EQS, построенный на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture), будет лифтбеком с безрамочными дверьми, сопоставимым по длине с нынешним седаном S-класса. При этом электромобиль станет просторнее внутри за счёт увеличенной колёсной базы и отсутствия центрального тоннеля.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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