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22 окт 2020

Mercedes-AMG GT Black Series установил новый рекорд Нюрбургринга

Mercedes-AMG GT Black Series установил новый рекорд Нюрбургринга

Купе Mercedes-AMG GT Black Series почти на две секунды улучшило предыдущий результат, принадлежавший Lamborghini Aventador SVJ

Заезд Mercedes-AMG Black Series планировался ещё в конце прошлой недели. Однако из-за погодных условий попытку пришлось отложить. Вернувшись в начале этой недели, двухдверка все-таки отправилась по петле с целью улучшить результат 6 минут 44,97 секунды, который показал в июле 2018 года пилот, управлявший Lamborghini Aventador SVJ.

Купе Black Series оказалось быстрее Porsche GT2 RS MR, который в 2018 году проехал трассу за 6:44.749. Автомобиль имеет допуск на обычные дороги, но тем не менее его нельзя назвать серийным — доработкой машины занималась гоночная команда Manthey-Racing.

Купе Black Series проехало трассу за 6 минут 43 секунды, тем самым установив новый рекорд Нюрбургринга. Однако результат еще предстоит проверить специалистам немецкого концерна. Если итоговое время подтвердится, Mercedes-AMG Black Series официально станет самым быстрым серийным автомобилем Нордшляйфе.

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