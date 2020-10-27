Mercedes-AMG One оказался мощнее, чем ожидалось

Серийной версии гиперкара изменят аэродинамический обвес и выпускную систему

Уже при заявленной отдаче свыше 1000 л.с. Project One от AMG должен был стать самым мощным серийным «Мерседесом». Теперь же выяснилось, что в действительности его гибридная установка развивает более 1200 л.с. Об этом сообщил Supercar Blog со ссылкой на собственные источники.

По данным ресурса, инженеры продолжают работать над кузовом прототипа: среди прочего, ему собираются изменить аэродинамические элементы в задней части. Кроме того, финальная версия Mercedes-AMG One получит иную выпускную систему с четырьмя патрубками вместо трех и колесные диски другого дизайна. Производитель показывал фото и видео с испытаний Mercedes-AMG One в этом августе. На тот момент у компании оставались проблемы, связанные с адаптацией «формульного» 1,6-литрового V6 для эксплуатации на обычных дорогах, а также с обеспечением возможности перемещения в полностью электрическом режиме и с шумоизоляцией.