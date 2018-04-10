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10 апр 2018

Mercedes-AMG отказывается от двигателей V12

Mercedes-AMG отказывается от двигателей V12
Автор фото: фирма-производитель

Уходит эпоха: из-за ужесточившихся требований по экологии отделение Mercedes-AMG до 2020 полностью откажется от двигателей V12.

Первой жертвой стал внедорожник G-класса: из его гаммы исчезла самая мощная версия G65. Затем двигатель V12 перестанут устанавливать на родстер SL65 (будущее этой модели вообще под вопросом), а последним «сдастся» седан S-класса. У него версия с двигателем V12 исчезнет в следующем поколении.

Вместо него Mercedes-AMG предложит клиентам гибридную силовую установку, которая при сопоставимой мощности (максимальная отдача V12 от Mercedes-AMG составляет 630 л.с.) будет экономичнее и экологичнее, что позволит снизить показатель вредных веществ в среднем по модельному ряду.

Однако, полностью производство двигателя V12 не будет прекращено: он будет использоваться на Mercedes-Maybach S-класса, где присутствие 12-цилиндрового мотора является обязательным условием для нахождения в сегменте «лакшери», кроме того он будет устанавливаться на лимузин Pullman. Но стоимость этих автомобилей настолько высока, что покупатели даже не заметят, как на них переложили все затраты по омологации и сертификации двигателя.

Интересно, что инженеры Mercedes-Benz разработали новое поколение двигателя V12, но руководство концерна Daimler не дало проекту «зеленый свет», так как мотор получался слишком дорогим в производстве.

В феврале стало известно, что Mercedes-Benz зарегистрировала за собой права на ряд новых индексов, включая S73 и G73. Конечно же, ни о каком 7,3-литровом двигателе речи и быть не может: во-первых, они там не поместятся, во-вторых, ужесточающееся экологические требования лишают такие моторы права на жизнь. Это и будут гибридные силовые установки. Ранее представители Mercedes-AMG говорили о том, что помимо гиперкара Project ONE они хотят сделать ряд моделей с двигателями меньшей мощности. При этом мощность силовой установки «рангом ниже» должна составить около 800 л.с. Представительский седан с таким мотором мы еще представить можем, но внедорожник, да еще с аэродинамикой кирпича… Впрочем, 800-сильная версия «Гелика» есть у Brabus и даже пользуется спросом. Новые версии должны появиться на рынке примерно через два года.

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При написании новости использовалась информация:
Car and Driver

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