Mercedes AMG создали электрический самокат

Аббревиатура AMG сразу заставляет нас думать о великолепных, а самое главное мощных и быстрых спорткарах. Когда узнаешь, что вышеуказанное подразделение разработало электрический самокакт, ждешь подобных ощущений

К сожалению, нас встречает разочарование, так как аппарат не может похвастать выдающимися характеристиками. Максимальная скорость здесь составляет лишь двадцать километров в час, а запас хода – 40 километров. Чего здесь спортивного? Есть же аналоги, которые могут разогнаться свыше 60 километров в час?

Фактически, воспринимать данный самокат нужно как модный аксессуар и не более того. Дело в том, что его не сделали с нуля - за основу взяли серийную модель Micro Explorer S из Китая, переименовали её в Mercedes-AMG E-Scooter и добавили логотипов немецких брендов на корпус.