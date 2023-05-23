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23 май 2023

Mercedes AMG создали электрический самокат

Mercedes AMG создали электрический самокат
Автор фото: фирма-производитель

Аббревиатура AMG сразу заставляет нас думать о великолепных, а самое главное мощных и быстрых спорткарах. Когда узнаешь, что вышеуказанное подразделение разработало электрический самокакт, ждешь подобных ощущений

К сожалению, нас встречает разочарование, так как аппарат не может похвастать выдающимися характеристиками. Максимальная скорость здесь составляет лишь двадцать километров в час, а запас хода – 40 километров.  Чего здесь спортивного?  Есть же аналоги, которые могут  разогнаться свыше 60 километров  в час?

Фактически, воспринимать данный самокат нужно как модный аксессуар и не более того. Дело в том, что его не сделали с нуля - за основу взяли серийную модель Micro Explorer S из Китая, переименовали её в Mercedes-AMG E-Scooter и добавили логотипов немецких брендов на корпус.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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