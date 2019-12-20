Автомобильный портал Motorpage
20 дек 2019

Mercedes AMG умирает

Mercedes AMG умирает

Дилеры немецкой марки уверены, что концерну Daimler в следующем году придется серьезно сократить продажи моделей AMG-семейства, чтобы вписаться в новые европейские нормы по экологии

Вступление в силу новых требований к среднему уровню выбросов углекислого газа серьезно скажется на Daimler, считают руководители дилерских центров немецкой марки. Они ожидают 75-процентного снижения складских запасов автомобилей Mercedes-AMG, а также запрета на продажу моделей с трехлитровыми моторами. Аналитик Bernstein Макс Уорбертон назвал убийство AMG «катастрофой для прибыльности всего концерна».

В массовой линейке Mercedes-Benz тоже ожидаются серьезные изменения. Компания попытается сместить фокус покупателей с мощных компактных и среднеразмерных моделей на их менее мощные версии. Например, под удар может попасть кроссовер GLE, в моторной гамме которого есть трёхлитровые «шестерки», либо топовые модификации E-Class.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz Vision EQS Concept 2019

Mercedes готовит инновационный концепт

17 декабря 2019
Mercedes-Benz EQA

Mercedes выпустит экологический кроссовер

12 декабря 2019
Mercedes-Benz GLA 2020

Полностью рассекречен новый Mercedes-Benz GLA

11 декабря 2019
Mercedes-Benz GLA

Mercedes явил миру дизайн нового GLA

09 декабря 2019

Mercedes-Benz сохранит двигатель V12 на новом S-Class

27 ноября 2019

Mercedes показал силуэт нового кроссовера GLA

26 ноября 2019

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2019 семейный перчик Тест драйв
18 декабря 2019

Mitsubishi Outlander
"Семейный перчик"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019
Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор
Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"

Написано новостей:

2 4 8 9 8