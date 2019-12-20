Mercedes AMG умирает

Дилеры немецкой марки уверены, что концерну Daimler в следующем году придется серьезно сократить продажи моделей AMG-семейства, чтобы вписаться в новые европейские нормы по экологии

Вступление в силу новых требований к среднему уровню выбросов углекислого газа серьезно скажется на Daimler, считают руководители дилерских центров немецкой марки. Они ожидают 75-процентного снижения складских запасов автомобилей Mercedes-AMG, а также запрета на продажу моделей с трехлитровыми моторами. Аналитик Bernstein Макс Уорбертон назвал убийство AMG «катастрофой для прибыльности всего концерна».

В массовой линейке Mercedes-Benz тоже ожидаются серьезные изменения. Компания попытается сместить фокус покупателей с мощных компактных и среднеразмерных моделей на их менее мощные версии. Например, под удар может попасть кроссовер GLE, в моторной гамме которого есть трёхлитровые «шестерки», либо топовые модификации E-Class.