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16 сен 2020

Mercedes-Benz «попал» на $1,5 миллиарда

Mercedes-Benz «попал» на $1,5 миллиарда

Немецкий концерн Daimler AG и его американская «дочка» Mercedes-Benz USA согласились заплатить в США $1,5 млрд, чтобы урегулировать обвинения в использовании в двигателях Mercedes-Benz устройств, занижающих выбросы вредных веществ

Министерство юстиции, Агентство по охране окружающей среды США и Генпрокуратура Калифорнии обвиняют Daimler AG в нарушении природоохранного закона, поскольку автопроизводитель якобы установил в легковушки и легкие фургоны Mercedes-Benz с дизельными двигателями обходной софт, который позволял им вписываться в сертификационные нормы США и Калифорнии по максимально допустимому содержанию оксидов азота в выхлопах. Американские власти уверяют, что без этого софта моторы Мерседесов не отвечают экологическим требованиям. В США компания в сумме продала 250 тысяч машин с мошенническим софтом.

В рамках достигнутого мирового соглашения Daimler AG обязан отозвать автомобили и исправить им программу управления двигателем. Кроме того, концерн заплатит по искам покупателей таких машин в США в сумме $700 млн.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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