Компания Mercedes-Benz ведет подготовку к производству еще одного кроссовера на переднеприводной платформе MFA. В сети появились первые фотографии заводского прототипа этой модели.

О том, что у Mercedes-Benz GLA будет «братик» было известно давно, назывался даже индекс: GLB. Но все источники постоянно утверждали о том, что GLB будет имиджиевой моделью, а внешне будет напоминать G-класс в миниатюре.

Однако фотография заводского прототипа это опровергает. Не обращайте внимания на цвет и заглушки в некоторых местах: это автомобиль для внутренних испытаний, а в матовый оранжевый Mercedes-Benz традиционно красит все внутризаводские прототипы. Главная сенсация: автомобиль не будет похож на G-класс. Скорее это флагманский GLS, только сильно уменьшенный в размерах.

Судя по всему, в Mercedes-Benz решили пожертвовать имидживостью ради практичностью. У нового кроссовера явно большая колесная база и довольно большой по меркам класса багажник. Судя по всему он будет ориентирован на молодых, но уже семейных людей, которым нужна практичная машина, но Mercedes-Benz GLC для них слишком дорог.

Всю начинку и линейку моторов новый кроссовер позаимствует у соплатформенного А-класса. Когда состоится дебют Mercedes-Benz GLB пока точно не известно.

