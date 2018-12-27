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27 дек 2018

Mercedes-Benz GLB попался шпионам

Mercedes-Benz GLB попался шпионам

Недавно зарубежные издания выложили снимки нового кроссовера от Mercedes, которому уже напророчили роль маленького «Гелендвагена». Интересно, что шпионам удалось запечатлеть не только внешность автомобиля, но и его салон

Почему же новый GLB считается уменьшенной копией легендарного «Гелика». Ответ прост – новый кроссовер внешне выглядит достаточно рубленным и квадратным. Однако полного сходства, разумеется, нет. Некоторые эксперты  заявляют, что дизайн автомобиля вообще получился достаточно «пухлым». В тоже время они отмечают интересную оптику, которая не похожа ни на одну другую, которая может использоваться в других моделях.

Что касается салона, то здесь нас ожидает обычный A-Class. Правда, есть одна особенность, на фото «засветился» дисплей новейшей системы MBUX, которая представляет собой полноценный  комплекс с элементами искусственного интеллекта, обновлениями «по воздуху» и самообучением. Кстати, интересно реализована система управления - комплексом можно пользоваться либо с помощью сенсорного экрана, либо тачпада, который, помимо главной площадки, дублируется двумя мини-панелями на руле.

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При написании новости использовалась информация:
motor1, CarsWeek

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