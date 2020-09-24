Mercedes-Benz отзывает около двух миллионов автомобилей

Компания Mercedes-Benz отзовет в России 1697 коммерческих автомобилей Sprinter, которые были проданы с июня 2018 года по февраль 2020 года. Автомобили отправят на сервис из-за потенциальной неисправности в тормозной системе, сообщает Росстандарт

Причиной отзыва машин стали тормозные шланги, которые могут перетираться из-за контакта с задней частью переднего подкрылка. Это может привести к утечке тормозной жидкости, что, в свою очередь, приведет к увеличению тормозного пути и опасности возникновения аварии.

Mercedes сообщит владельцам потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать на сервис. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На сервисе у автомобилей проверят положение подкрылка и при необходимости заменят поврежденные детали.