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12 янв 2022

Mercedes-Benz перестанет выпускать универсалы

Mercedes-Benz перестанет выпускать универсалы
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz продолжает оптимизировать свой модельный ряд. По сообщениям немецких СМИ  под сокращение попадут универсалы

Источники связывают такое решение с падением американского и китайского спроса на подобные модели.  В компании хотят сконцентрироваться на производстве кроссоверов. Первым «под нож» отправится CLA Shooting-Brake. Случится это уже в 2025 году.  Примерно в это же время с конвейера снимут  универсал C-Class.

Ожидается, что последним универсалом марки в нынешней истории станет E класс. В прошлом году автомобиль пережил обновление, а в 2023 году запланирован выход нового поколения. Отметим, что в компании подумывают о создании ряда вседорожных седанов: покупателей должны привлечь преимущества как четырёхдверного кузова, так и кроссоверных черт.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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