Mercedes-Benz показал свой суперседан

Mercedes-Benz представил самую мощную версию AMG GT c индексом 73. Правда, официально производитель не сообщает, что это именно она.

Не сообщает, да и ладно. Тем более, что западные СМИ уже успели построить целую теорию, основываясь на некоторых внешних признаках. Итак, что нам говорит о том, что на кадрах именно AMG GT 73. Первое – новый бампер и диски. Второе - шильдик V8 Biturbo E Performance – такой силовой установки нет ни на одном другом AMG GT. Третье – предсе­датель правления Mercedes-AMG Филипп Шимер заявил, что под такой формулировкой будут выпускаться самые мощные гибридные автомобили.

Насчет мощности, по предварительным данным, AMG GT 73 будет оснащаться битурбиро­ванный V8 объёмом 4,0 литра в сочетании с электро­мотором — на концепте AMG GT, представ­ленном в 2017 году, такая силовая установка развивала более 800 л.с.