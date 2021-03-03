Автомобильный портал Motorpage
3 мар 2021

Mercedes-Benz показал свой суперседан

Mercedes-Benz показал свой суперседан
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz представил самую мощную версию AMG GT c индексом 73. Правда, официально производитель не сообщает, что это именно она.

Не сообщает, да и ладно. Тем более, что западные СМИ уже успели построить целую теорию, основываясь на некоторых внешних признаках.  Итак, что нам говорит о том, что на кадрах именно AMG GT 73. Первое – новый бампер и диски. Второе - шильдик V8 Biturbo E Performance – такой силовой установки нет ни на одном другом AMG GT. Третье – предсе­датель правления Mercedes-AMG Филипп Шимер заявил, что под такой формулировкой будут выпускаться самые мощные гибридные автомобили.

Насчет мощности, по предварительным данным, AMG GT 73 будет оснащаться битурбиро­ванный V8 объёмом 4,0 литра в сочетании с электро­мотором — на концепте AMG GT, представ­ленном в 2017 году, такая силовая установка развивала более 800 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mercedes-Benz пожертвует культовыми автомобилями ради электричества

01 марта 2021
Mercedes-Benz C-Class (2022)

Mercedes представил новый C-Class

24 февраля 2021

В России отзывают Mercedes-Benz А-класса

20 февраля 2021

Новый Mercedes C-класса останется без мощных движков

19 февраля 2021

Mercedes-Benz EQC приобрел две новые версии

17 февраля 2021
Mercedes-Benz C-Class (2019)

В Mercedes отказались от «чистых» ДВС

16 февраля 2021

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Octavia - skoda octavia (2020) на свидании вслепую Тест драйв
01 марта 2021

Skoda Octavia
"На свидании вслепую Skoda Octavia легко «разведет» любого жениха"
Lexus RX - lexus rx (2020) оправдание существования
Тест драйв
26 февраля 2021

Lexus RX
"Оправдание существования"
Opel Grandland X - opel grandland x 2018 «а мне всегда чего-то не хватает…»
Тест драйв
23 февраля 2021

Opel Grandland X
"«А мне всегда чего-то не хватает…»"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 7 9 2