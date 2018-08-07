В Mercedes-Benz решили опередить своих конкурентов из Audi и раньше их показать свой первый электрический кроссовер, который выйдет на рынок под суббрендом EQ

По неофициальной информации презентация машины состоится 4 сентября на специальном мероприятии в шведском Стокгольме, перед широкой публикой машина предстанет на автосалоне в Париже через несколько дней, а в Северной Америке дебютирует в конце осени на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Всю информацию о кроссовере в Mercedes-Benz держат в строжайшей тайне. Компания лишь рассказала, что тестирует кроссовер в условиях экстремальных жары и холода. Машина построена на модульной платформе MEA (Modular Electric Architecture), которую в концерне Daimler AG разработали специально для электромобилей.

Предполагается, что кроссовер EQ будет оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 400 л.с. Это позволит ему набирать 100 км/ч за 4,5-5 секунд после старта. Запас хода машины должен составить 400-500 километров.

Серийное производство кроссовера начнется в следующем году. В начале машина выйдет на рынки Северной Америки и Китая, где наблюдается бум на электромобили, а затем уже попадет в другие страны.

