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7 авг 2018

Mercedes-Benz покажет электрический кроссовер в сентябре

Mercedes-Benz покажет электрический кроссовер в сентябре
Автор фото: фирма-производитель

В Mercedes-Benz решили опередить своих конкурентов из Audi и раньше их показать свой первый электрический кроссовер, который выйдет на рынок под суббрендом EQ

По неофициальной информации презентация машины состоится 4 сентября на специальном мероприятии в шведском Стокгольме, перед широкой публикой машина предстанет на автосалоне в Париже через несколько дней, а в Северной Америке дебютирует в конце осени на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Всю информацию о кроссовере в Mercedes-Benz держат в строжайшей тайне. Компания лишь рассказала, что тестирует кроссовер в условиях экстремальных жары и холода. Машина построена на модульной платформе MEA (Modular Electric Architecture), которую в концерне Daimler AG разработали специально для электромобилей.

Предполагается, что кроссовер EQ будет оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 400 л.с. Это позволит ему набирать 100 км/ч за 4,5-5 секунд после старта. Запас хода машины должен составить 400-500 километров.

Серийное производство кроссовера начнется в следующем году. В начале машина выйдет на рынки Северной Америки и Китая, где наблюдается бум на электромобили, а затем уже попадет в другие страны.
 

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При написании новости использовалась информация:
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