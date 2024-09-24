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24 сен 2024

Mercedes-Benz повысил максимальную скорость Drive Pilot до 95 км/ч

Mercedes-Benz повысил максимальную скорость Drive Pilot до 95 км/ч
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила в Германии обновленную систему автопилота Drive Pilot. У нее расширили функционал, увеличили максимальную скорость движения до 95 км/ч, а также дали возможность водителю отвлекаться от дороги

В компании рассказали, что Drive Pilot третьего уровня еще точнее стал определять автомобиль на дорогах, благодаря развитой спутниковой навигации и улучшенным трехмерным картам. В связи с этим, водителю нет необходимости контролировать движение автомобиля, что дает ему возможность отвлечься от дороги и не держать постоянно руки на руле. Чтобы развлечь водителя и пассажиров, при работе Drive Pilot компания предлагает установить новое приложения Ridevu с видеоконтентом для мультимедийной системы.

Автопилот Drive Pilot третьего уровня будет доступен для заказа в Германии в следующем году. Владельцы автомобилей с системой предыдущего поколения смогут ее обновить бесплатно, но остальным придется заплатить 5950 евро. Отмечается, что компания уже ведет разработку следующего уровня Drive Pilot, который позволит увеличить максимальную скорость до 130 км/ч. Ее выход запланирован до конца этого десятилетия.  

При написании новости использовалась информация:
group.mercedes-benz

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