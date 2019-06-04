Mercedes-Benz представил электрический кроссовер

На международном автосалоне в Макао был представлен прототип среднеразмерного электрического кроссовера под маркой Denza - совместного предприятия немецкого концерна Daimler AG и китайской корпорации BYD

Концепт-кар называется Denza Concept X и, если говорить об экстерьере, то он отличается стремительным профилем и минималистичными формами. У машины нет традиционной решетки радиатора, применены дверные ручки выдвижного типа. Любопытно, что общих стилистических элементов с Мерседесами в облике нет, хотя в формообразовании читаются некие неявные мотивы модели EQC — первого серийного электрического автомобиля марки. К слову, серийная версия Concept X появится в 2020 году, она будет иметь минимум отличий от концепта.

Технической информации о Denza Concept X пока немного. Известно, что кроссовер предложат в конфигурациях с гибридной и полностью электрической силовыми установками. Сообщается, что в полностью электрическом исполнении автомобиль сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 5 секунд, при этом запас хода составит около 500 километров.