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4 июн 2019

Mercedes-Benz представил электрический кроссовер

Mercedes-Benz представил электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

На международном автосалоне в Макао был представлен прототип среднеразмерного электрического кроссовера под маркой Denza - совместного предприятия немецкого концерна Daimler AG и китайской корпорации BYD

Концепт-кар называется Denza Concept X и, если говорить об экстерьере, то он отличается стремительным профилем и минималистичными формами. У машины нет традиционной решетки радиатора, применены дверные ручки выдвижного типа. Любопытно, что общих стилистических элементов с Мерседесами в облике нет, хотя в формообразовании читаются некие неявные мотивы модели EQC — первого серийного электрического автомобиля марки. К слову, серийная версия Concept X появится в 2020 году, она будет иметь минимум отличий от концепта.

Технической информации о Denza Concept X пока немного. Известно, что кроссовер предложат в конфигурациях с гибридной и полностью электрической силовыми установками. Сообщается, что в полностью электрическом исполнении автомобиль сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 5 секунд, при этом запас хода составит около 500 километров.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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