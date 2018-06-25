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25 июн 2018

Mercedes-Benz прекратил производство подзаряжаемых гибридов

Mercedes-Benz прекратил производство подзаряжаемых гибридов

Компания Mercedes-Benz прекратила производство моделей с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Речь идет о моделях С-, Е- и S-класса, а также о кроссовере GLE. В компании подчеркивают, что это решение не связано с какими-либо производственными проблемами

Чуть позже немцы вернут все эти модели на рынок, но уже с новыми силовыми установками «третьего поколения». При этом все они станут продаваться под «зеленым» суббрендом Mercedes-EQ.

По данным британских СМИ под силовой установкой «третьего поколения» подразумевается автоматическая коробка передач, сцепление и электромотор, объединенные в единый узел. Мощность электромотора составит 121 л.с. Исключительно на электротяге такие гибриды смогут разгоняться до 140 км/ч, а запаса батарей должно хватать на 50 километров пробега.

Первым на рынке появится гибридный Mercedes-EQ S560e, который компания покажет этой осенью. Остальные модели переживут обновление уже в 2019-м. Помимо подзаряжаемых гибридов в следующем году на рынок выйдет полностью электрический кроссовер Mercedes-EQ, который компания сейчас активно тестирует.

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При написании новости использовалась информация:
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