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17 апр 2018

Mercedes-Benz рассказал об электрическом Sprinter

Mercedes-Benz рассказал об электрическом Sprinter
Автор фото: фирма-производитель

Важным моментом при смене поколений Mercedes-Benz Sprinter стало появление его полностью электрической версии. Сам фургон рассекретили в феврале, но технические характеристики его экологически чистой версии стали известны только сейчас.

Mercedes-Benz eSprinter получил электромотор мощностью 115 л.с. Он позволяет разогнаться фургону до 120 км/ч, но компания искусственно ограничила ее 80 км/ч ради увеличения пробега.

Фургон может оснащаться блоками батарей емкостью 41 и 55 килловат-часов.  В первом случае его максимальный запас хода составляет 115 километров, во втором — увеличивается до 150 километров. Вне зависимости от батарей грузоподъемность Mercedes-Benz eSprinter составляет одну тонну.

В компании пока не назвали стоимость электрического фургона, но по неофициальным данным она будет составлять около 50 тысяч евро. В Mercedes-Benz говорят, что eSprinter предназначен исключительно для внутригородских перевозок.

Впрочем, нас электрический фургон не особо волнует, а вот обычный Sprinter нового поколения обещают привезти в Россию осенью этого года.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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