Компания Mercedes-Benz, в общем-то, далека от сферы изобразительного искусства. Но немцы сделали скульптуру, намекающую на будущий электрический спорткар

Своими обводами скульптура, названная Aesthetics Progressive Luxury, напоминает «серебряные стрелы», так называли гоночные Mercedes-Benz 30-х годов прошлого столетия. В самой компании говорят, что черпали вдохновение в экспериментальном Mercedes-Benz W125 Reckordwagen. На этом автомобиле заводской пилот Mercecedes-Benz Рудольф Карччиола установил рекорд скорости в 432,7 км/ч на автобане между Франкфуртом и Дармштадтом.

Скульпутура намекает на будущий электрический спорткар, который будет выпущен под брендом EQ. Ожидается, что концепт машины покажут на конкурсе автомобильной элегантности в Пеббл-Бич в конце августа этого года.

Прототип будет выпущен в единственном экземпляре и станет имиджиевым флагманом «зеленого» суббренда. Ранее источники в компании сообщали, что новый спорткар будет гораздо динамичнее и быстрее электрического Mercedes-Benz SLS Electric Drive, который был выпущен тиражом менее ста экземпляров.