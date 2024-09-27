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27 сен 2024

Mercedes-Benz снимет с производства модели GLC Coupe и GLE Coupe

Mercedes-Benz снимет с производства модели GLC Coupe и GLE Coupe
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz рассматривает возможность прекращения производства двух моделей кроссоверов GLC Coupe и GLE Coupe. Это необходимо в целях экономии

Однако это не означает, что немецкий бренд полностью ликвидирует эти автомобили. Вместо них могут выпустить одного общего преемника, если в компании посчитают это целесообразном. Решение о снятии с производства GLC Coupe и GLE Coupe будет принято в рамках сокращения модельного ряда компании, который к актуальному моменту растянулся на 45 автомобилей. Это необходимо вследствие электрификации бренда, согласно стратегическим планам Mercedes-Benz.

Официально в компании пока данную информацию не подтвердили. Напомним, что актуальные версии GLC Coupe и GLE Coupe дебютировали в 2023 году, и до окончаниях их жизненного цикла остается достаточно много времени. Вероятно, первым шагом к ликвидации этих моделей из линейки станет сокращение объемов производства, как это происходит с S-Class и EQS.

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