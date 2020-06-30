Mercedes-Benz снял сериал о манекенах для краш-тестов

Главные герои сериала — манекены по имени Фред и Томми. В первом эпизоде сериала их задачей стало тестирование тормозной системы Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz снял шутливый сериал о жизни манекенов, которые используются для краш-тестов. Первый эпизод под названием «Счастливый день» уже выложили на официальный YouTube-канал немецкого бренда.

Главные герои сериала — манекены по имени Фред и Томми. В первом эпизоде сериала их задачей стало тестирование тормозной системы Mercedes-Benz. В компании подчеркнули, что во время съемок ролика ни один автомобиль не пострадал. Это обстоятельство весьма разочаровало ветерана краш-тестов Фреда. В конце ролика манекен заявил, это был «худший день в его жизни». Сколько всего эпизодов будет в сериале пока неизвестно.