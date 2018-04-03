В России параллельно продается сразу два Sprinter — нынешнего поколения и машина, которую представили в далеком 2002 году, затем с 2006 по 2012 годы выпускали в Аргентине, а затем локализовали для нашего рынка. Она носит приставку Classic в названии.

Конечно, фургон адаптировали под современные нормы по экологичности и безопасности, но рестайлинг Sprinter Classic стал настоящим сюрпризом. Внешне машину проще всего отличить по исчезнувшей с капота эмблеме, теперь трехлучевая звезда расположена только на радиаторной решетке. Немного изменился передний бампер: в нем появились противотуманки, ранее недоступные даже за доплату и дневные светодиодные ходовые огни.

Есть изменения и в салоне. Теперь все версии оснащаются электростеклоподъемниками и зеркалами с электроприводом и подогревом, подогрев, а также подлокотник, получило и водительское сиденье, в салоне появился указатель температуры воздуха снаружи автомобиля. Перевозчики наверняка оценят грузовой отсек, ведь теперь там не голый металл, стены обшиты панелями из жесткого волокна. В порогах появилась подсветка.

Изменения есть и по части техники: теперь машина, которая оснащается 2,2-литровым турбодизелем в двух вариантах форсировки (109 и 136 л.с.) оснащается 6-ступенчатой коробкой передач. По словам представителей компании, благодаря ей удалось снизить на 4,7% расход топлива, улучшить динамику, снизить шумы и повысить ресурс двигателя

А теперь о грустном: после легкого рестайлинга машина подорожала сразу на 92 тысячи рублей и стоит отныне от 1 697 000 рублей.

