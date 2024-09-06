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6 сен 2024

Mercedes-Benz вложит 2 миллиарда долларов в свои электрокары для Китая

Mercedes-Benz вложит 2 миллиарда долларов в свои электрокары для Китая

Компания Mercedes-Benz Group расскзала о планах по инвестированию 2 миллиардов долларов в развитие своего модельного ряда электромобилей на китайском рынке. Автомобили будут выпускаться совместно с китайскими партнерами, а старт производства электрокаров запланирован уже на 2025 год

Сообщается, что компания выделит 1,4 миллиарда долларов на развитие линейки легковых автомобилей и 550 миллионов долларов на усовершенствование модельного ряда коммерческого транспорта. Одно из предприятий Beijing Benz, созданное совместно с BAIC, уже в следующем году возьмется за сборку электромобиля Mercedes-Benz CLA на базе платформы MMA. Особенностью китайской сборки станет удлиненная колесная база и новая батарея, способная заряжаться на 400 км запаса хода всего за 15 минут.

Одновременно с выпуском CLA будет разрабатываться новая модификация кроссовера GLE. Отмечается, что китайские инженеры полностью переосмыслили пассажирское пространство автомобиля, сделав его более комфортным. Также такой GLE выделится  новейшей технологической начинкой и возможностями автопилота.

За коммерческую линейку будет отвечать подразделение Fujian Benz. Пока известно только о MPV на базе новой платформы VAN.EA. Такой электрический фургон вероятно, будет выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях. В настоящее время Fujian Benz занимается сборкой модели V-Class.
 

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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