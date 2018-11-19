Автомобильный портал Motorpage
19 ноя 2018

Mercedes готовит "чистый" и совершенный завод

Mercedes готовит "чистый" и совершенный завод
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет о Factory 56 - первом, полностью автоматизированном комплексе со специальной нейросетью сборочных потоков. Завод также лишится традиционного конвейера

Площадь Factory 56 составляет 220 тысяч квадратных метров, что эквивалентно 30 футбольным полям. Само начало строительства стартовало еще в прошлом году, а первые сборочные линии должны появиться, ориентировочно, в 2021-2022 годах. О сборочных линиях стоит поговорить отдельно, дело в том, что вместо традиционного конвейера, концерн вводит свою собственную систему TecLines — автономные транспортные платформы, позволяющие большую часть времени автомобилю оставаться на одном месте, а не перемещаться по сборочной линии. Такое решение позволяет увеличить количество сборочных линий без серьезного расширения самого предприятия.

Собственно главная цель Mercedes - полная автоматизация производства. 90 процентов оборудования будет работать автономно. Например, для поставки компонентов к линиям сборки используются транспортеры, подключенные к интеллектуальной системе отгрузки. Она собирает данные о функционировании всего предприятия и поставляет необходимые материалы в соответствующие зоны. Даже инструменты подвержены автоматике, например, ключи будут автоматически выставлять нужный момент для затяжки отдельно взятых болтов.

Что касается потенциала завода, то, скорее всего, на нем будут собираться, исключительно, электрические модели концерна и возможные беспилотники. Не случайно завод выполнен по "зеленым технологиям". На крыше комплекса смонтирована фотоэлектрической система электроснабжения, а 40 процентов ее площади засажено растениями. Это помогает сделать здание более энергоэффективным и создать в помещениях благоприятный микроклимат.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Авторамблер

Комментарии к новости

Последние новости

...

Российский завод Mercedes-Benz: запуск уже скоро

16 ноября 2018
Mercedes-Benz AMG GT 2019

Mercedes-Benz объявил цены на AMG GT

15 ноября 2018
Mercedes-Benz A-class

Стали известны цены на седан Mercedes-Benz A-Class

14 ноября 2018
Mercedes-Benz GLC F-Cell

Mercedes-Benz начал выпуск необычной модели

14 ноября 2018
Mercedes-Benz E300de

Mercedes-Benz верит в дизель

08 ноября 2018
Mercedes-Benz X-Class

Квадратное уравнение для пикапа

07 ноября 2018

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Murano - nissan murano 2015 почему «японец» из сша в россии ко двору пришелся Тест драйв
19 ноября 2018

Nissan Murano
"Почему «японец» из США Nissan Murano в России ко двору пришелся"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 …плюс роботизация всех моделей
Тест драйв
16 ноября 2018

Lada Xray Cross
"…плюс роботизация всех моделей"
Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 заокеанский ответ европейскому мейнстриму
Тест драйв
15 ноября 2018

Cadillac XT5
"Cadillac XT5: заокеанский ответ европейскому мейнстриму"
Skoda Kodiaq - автопутешествие: skoda kodiaq 2017 медвежьей тропой
Автопутешествия
06 ноября 2018

Skoda Kodiaq
"Медвежьей тропой"

Написано новостей:

2 2 2 1 0