Mercedes готовит "чистый" и совершенный завод

Речь идет о Factory 56 - первом, полностью автоматизированном комплексе со специальной нейросетью сборочных потоков. Завод также лишится традиционного конвейера

Площадь Factory 56 составляет 220 тысяч квадратных метров, что эквивалентно 30 футбольным полям. Само начало строительства стартовало еще в прошлом году, а первые сборочные линии должны появиться, ориентировочно, в 2021-2022 годах. О сборочных линиях стоит поговорить отдельно, дело в том, что вместо традиционного конвейера, концерн вводит свою собственную систему TecLines — автономные транспортные платформы, позволяющие большую часть времени автомобилю оставаться на одном месте, а не перемещаться по сборочной линии. Такое решение позволяет увеличить количество сборочных линий без серьезного расширения самого предприятия.

Собственно главная цель Mercedes - полная автоматизация производства. 90 процентов оборудования будет работать автономно. Например, для поставки компонентов к линиям сборки используются транспортеры, подключенные к интеллектуальной системе отгрузки. Она собирает данные о функционировании всего предприятия и поставляет необходимые материалы в соответствующие зоны. Даже инструменты подвержены автоматике, например, ключи будут автоматически выставлять нужный момент для затяжки отдельно взятых болтов.

Что касается потенциала завода, то, скорее всего, на нем будут собираться, исключительно, электрические модели концерна и возможные беспилотники. Не случайно завод выполнен по "зеленым технологиям". На крыше комплекса смонтирована фотоэлектрической система электроснабжения, а 40 процентов ее площади засажено растениями. Это помогает сделать здание более энергоэффективным и создать в помещениях благоприятный микроклимат.