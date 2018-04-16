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16 апр 2018

Mercedes-Maybach готовит новый концепт

Mercedes-Maybach готовит новый концепт
Автор фото: фирма-производитель

Китайский рынок для Mercedes-Maybach очень важно: на него приходится едва ли не две трети продаж представительского седана S-класса. Потому и новый концепт отделение решило показать именно здесь.

По единственному короткому видеоролику, который опубликовало отделение в Facebook, сложно сделать какие-либо выводы. В ролике заметна «парящая» передняя панель, полное отсутствие кнопок, и как минимум три экрана, на один из которых будет возложено управление функциями автомобиля.

Салон концепта будет четырехместным, у него довольно футуристичные сиденья с очень тонкими спинками, практически всю площадь сверху занимает затемняющаяся стеклянная крыша, а в отделке интерьера применены очень дорогие материалы, включая розовое золото. Силовая установка концепта наверняка будет полностью электрической: в Китае экологически чистые автомобили стали мэйнстримом.

По неподтвержденной информации новым концептом будет кроссовер. В Mercedes-Maybach ранее подтверждали информацию о том, что создадут роскошную версию флагманского Mercedes-Benz GLS. Однако, речь шла о следующем поколении, а оно должно появиться на свет не раньше 2020 года.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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