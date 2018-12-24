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24 дек 2018

Mercedes открыл специальный автосалон для детей

Mercedes открыл специальный автосалон для детей
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая марка исповедует  серьезный подход не только к своим клиентам, но и к юным поклонникам марки. Так что теперь, если вы захотите подарить автомобильчик ребенку, лучше отправьте его в персональный автосалон, где он выберет его самостоятельно

Компания Mercedes-Benz открыла особый дилерский центр в торговом центре King of Prussia в штате Пенсильвания. В нем, помимо обычных автомобилей, существует целый отдел детских электромобилей. Так что, пока папа будет подбирать для себя какой-нибудь «Гелендваген», ребенок сможет выбрать его уменьшенную копию.

Да, все электромобили полностью повторяют модельную линейку своих старших собратьев, начиная с CLA 45 AMG, SLS AMG и заканчивая G-классом. Более того, каждую модель можно испытать на тест-драйве, правда отличий между машинками будет немного, разве что кроме внешности. Они разгоняются до шести километров в час, оснащены работающими фарами, панелью приборов, звуковыми сигналами, а также полноценным блоком различных переключателей.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Аuto.ru

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