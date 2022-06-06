Mercedes отзывает свои автомобили по всему миру

Концерн Mercedes-Benz объявил о проведении глобальной отзывной кампании, которая затронет миллион автомобилей трёх моделей. Это минивэны R?класса, вседорожники ML- и GL?класса

Проблема кроется в коррозии элементов тормозной системы, а именно корпуса усилителя тормозов. В большинстве случаев ржавчина приводит к утечке жидкости, а это чревато отказом тормозов. Компания, осознавая всю важность дефекта, просит автовладельцев не пользоваться машинами, даже в сервис рекомендуется направить их на эвакуаторе.

Нынешний отзыв — расширение кампании, объявленной в середине мая. Тогда по той же причине немцы отозвали почти 300 000 машин. Но программа затрагивала только североамериканский рынок. Как будет проходить отзывная компания в России, с учетом всех санкций и других нагрузок - неизвестно.