Автомобильный портал Motorpage
6 июн 2022

Mercedes отзывает свои автомобили по всему миру

Mercedes отзывает свои автомобили по всему миру
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Mercedes-Benz объявил о проведении глобальной отзывной кампании, которая затронет миллион автомобилей трёх моделей. Это минивэны R?класса, вседорожники ML- и GL?класса

Проблема кроется в коррозии элементов тормозной системы, а именно корпуса усилителя тормозов. В большинстве случаев ржавчина приводит к утечке жидкости, а это чревато отказом тормозов.  Компания, осознавая всю важность дефекта, просит автовладельцев не пользоваться машинами, даже в сервис рекомендуется направить их на эвакуаторе.

Нынешний отзыв — расширение кампании, объявленной в середине мая. Тогда по той же причине немцы отозвали почти 300 000 машин. Но программа затрагивала только североамериканский рынок. Как будет проходить отзывная компания в России, с учетом всех санкций и других нагрузок - неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz GLC (2023)

Mercedes-Benz GLC будет отличаться очень низким расходом топлива

02 июня 2022
Mercedes-Benz AMG ONE (2023)

Представлен гиперкар Mercedes One

02 июня 2022
Mercedes-Benz A-Class 2019 вид сбоку

Mercedes-Benz откажется от МКПП в следующем году

27 мая 2022

Решение о производстве Mercedes One было принято на пьяную голову

23 мая 2022
Mercedes-Benz G-Klasse AMG 2012 вид спереди

Электрический «Гелендваген» получит уникальные батареи

20 мая 2022

Найден самый дорогой автомобиль в мире

13 мая 2022

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"
Exeed LX - exeed lx (2021) чьи места займет exeed lx на рынке
Тест драйв
02 июня 2022

Exeed LX
"Чьи места займет Exeed LX на рынке"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка
Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 5 8