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8 окт 2020

Mercedes показал силуэт электрокара с запасом хода 1200 километров

Mercedes показал силуэт электрокара с запасом хода 1200 километров
Автор фото: фирма-производитель

Немцы анонсировали новый электромобиль, который будет способен проехать без подзарядки вдвое больше, чем Tesla Model S

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер с изображением новой концептуальной модели Vision EQXX, которая сможет стать одним из самых дальнобойных электромобилей в мире. Об автомобиле было рассказано в рамках презентации новой стратегии развития немецкой марки.

Разработку Mercedes-Benz Vision EQXX ведет группа инженеров в Штутгарте при поддержке специалистов из спортивного подразделения AMG, у которых «есть большой опыт применения электрических агрегатов в автоспорте».

Технические данные об электромобиле пока держат в секрете. В компании лишь намекнули, что Vision EQXX способен проехать без подзарядки аккумуляторов от Шанхая до Пекина, расстояние между которыми составляет примерно 1200 километров. Таким образом, запас хода электромобиля практически вдвое превысит показатель нынешнего рекордсмена по дальности пробега среди товарных машин — Tesla Model S. «Старшая» версия американского электрокара может преодолеть расстояние почти в 650 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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