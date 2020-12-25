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25 дек 2020

Mercedes Sprinter попал под отзыв

Mercedes Sprinter попал под отзыв
Автор фото: фирма-производитель

Почти сотня фургонов, которые были проданы с января по август текущего года, отзываются из-за проблем в тормозной системе

Оказывается, что при сборке машин тормозные шланги могли быть деформированы, что приводит к потере герметичности и утечке тормозной жидкости, соответственно.  Надо ли объяснять читателям Motorpage, к чему это может привести?

Проблема серьезная, так что на сервис стоит обратиться – проверьте  вашу машину по Vin-коду или дождитесь уведомления от дилерских центров.  Там ваши машины осмотрят – проверят шланги на предмет дефекта и заменят их, по гарантии, если это потребуется.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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