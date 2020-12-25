Mercedes Sprinter попал под отзыв

Почти сотня фургонов, которые были проданы с января по август текущего года, отзываются из-за проблем в тормозной системе

Оказывается, что при сборке машин тормозные шланги могли быть деформированы, что приводит к потере герметичности и утечке тормозной жидкости, соответственно. Надо ли объяснять читателям Motorpage, к чему это может привести?

Проблема серьезная, так что на сервис стоит обратиться – проверьте вашу машину по Vin-коду или дождитесь уведомления от дилерских центров. Там ваши машины осмотрят – проверят шланги на предмет дефекта и заменят их, по гарантии, если это потребуется.